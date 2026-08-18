"Je préfère perdre comme ça que prendre un point en jouant mal" : deux ex-Mauves restent optimistes

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
"Je préfère perdre comme ça que prendre un point en jouant mal" : deux ex-Mauves restent optimistes
Deviens fan de Anderlecht! 4374

Le RSC Anderlecht s'est incliné à Beveren, pour la première fois de l'ère Vitor Bruno. Une défaite qui peut faire office de coup d'arrêt, mais qui n'inquiète pas Anthony Vanden Borre et Silvio Proto. Les deux ex-Mauves restent confiants.

Ce dimanche, le RSC Anderlecht s'est incliné sur la pelouse du SK Beveren au terme d'un match que les Mauves ne devaient probablement pas perdre, mais lors duquel ils ont manqué d'efficacité. C'est globalement le constat de deux anciens Mauves, Silvio Proto et Anthony Vanden Borre, qui ont analysé le match pour RTL Sports.

Anthony Vanden Borre, notamment, n'était pas inquiet après ce résultat. "Moi je ne m'inquiète pas du tout. C'est un match que normalement, tu gagnes... mais tu l'as perdu, ce n'est pas grave : le plus important cette semaine, c'est l'Europa League", estime l'ancien défenseur anderlechtois.

Silvio Proto, de son côté, renchérit : "Au final, moi, je préfère perdre ce match en ayant joué de cette façon plutôt que d'aller prendre un point en ne montrant rien du tout et en marquant un but sur ta seule occasion du match", assure-t-il. 

Vanden Borre estime qu'une "piqûre de rappel" était nécessaire

"Pour moi, là, c'est positif. Tous les matchs d'Anderlecht cette saison, que ce soit en Europe ou en championnat, tu as beaucoup d'occasions de but", continue Silvio Proto. "Ok, tu en concèdes aussi à l'adversaire et je trouve que Colin Coosemans est très bon en ce début de saison". 

Mais Proto reste positif dans l'ensemble, notamment concernant les transferts. "Lukas Ambros, c'est une trouvaille", pointe-t-il, ce que confirme Vanden Borre : "Il a un magnifique pied gauche", se réjouit celui dont le pied gauche n'était pas mauvais non plus.

Anthony Vanden Borre estime même que ce résultat peut "aider" les Mauves. "Ca ne peut pas faire de mal, c'est une petite piqûre de rappel. On est bien, on est sur un nuage, tout va bien... une petite piqûre de rappel, ça peut faire du bien à tout le monde", sourit l'ex-Diable Rouge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Un été belge de folie : les Diables Rouges à un tournant avant l'ère Van Bommel

Un été belge de folie : les Diables Rouges à un tournant avant l'ère Van Bommel

08:00
Rudi Garcia se défend : "Si Thibaut Courtois avait pu continuer, il l'aurait dit"

Rudi Garcia se défend : "Si Thibaut Courtois avait pu continuer, il l'aurait dit"

07:30
1
Officiel : Danijel Milicevic à la relance dans le staff d'un club de D1A !

Officiel : Danijel Milicevic à la relance dans le staff d'un club de D1A !

23:00
OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !

OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !

20:17
Le fameux ramasseur de balles "victime" d'Eden Hazard est désormais multi-millionnaire

Le fameux ramasseur de balles "victime" d'Eden Hazard est désormais multi-millionnaire

22:00
Surprenant : la RAAL va profiter du transfert de Jerry Afriyie au KRC Genk

Surprenant : la RAAL va profiter du transfert de Jerry Afriyie au KRC Genk

21:30
Pas battus d'avance : les armes de la RAAL pour lancer sa saison au Standard Analyse

Pas battus d'avance : les armes de la RAAL pour lancer sa saison au Standard

21:00
Beveren brille, un Rouche aussi malgré la déception : notre équipe-type de la deuxième journée

Beveren brille, un Rouche aussi malgré la déception : notre équipe-type de la deuxième journée

20:45
Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

19:00
Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens"

Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens"

20:00
1
L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

19:33
Officiel : loin d'Anderlecht, Bruges ou Mouscron, Abdoulay Diaby rejoint un ancien artiste de Pro League

Officiel : loin d'Anderlecht, Bruges ou Mouscron, Abdoulay Diaby rejoint un ancien artiste de Pro League

18:00
Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

14:40
C'est officiel : voici où Michy Batshuayi se relance, et ça ne le rapprochera pas des Diables Rouges

C'est officiel : voici où Michy Batshuayi se relance, et ça ne le rapprochera pas des Diables Rouges

18:40
Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"

Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"

18:20
Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

17:30
Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

17:00
Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto

Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto

16:30
3
Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

15:55
"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

15:30
3
"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

15:00
2
"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

14:00
3
Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato Réaction

Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato

13:30
1
Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

11:40
Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

13:00
1
🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

12:30
Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

12:00
🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

09:00
Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

11:00
Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

10:30
Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

17/08
🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

10:00
Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

09:30
Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

08:30
6
Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

17/08
Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

16/08
2

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (A)
Kairat Almaty Kairat Almaty 20/08 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 20/08 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 20/08 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 20/08 Lillestrom SK Lillestrom SK
CS U Craiova CS U Craiova 20/08 Ararat Erevan Ararat Erevan
Besiktas Besiktas 20/08 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 20/08 Ferencváros Ferencváros
OFI Kreta OFI Kreta 20/08 CSKA Sofia CSKA Sofia
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 20/08 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 20/08 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 20/08 Aarhus GF Aarhus GF

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens" Sead08 Sead08 a propos de Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto Eric Stevens Eric Stevens a propos de Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille JoBg JoBg a propos de "L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli Sead08 Sead08 a propos de Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters Sead08 Sead08 a propos de "Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence ! Pogi Pogi a propos de Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse Union 60 Union 60 a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Pogi Pogi a propos de Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved