"Je préfère perdre comme ça que prendre un point en jouant mal" : deux ex-Mauves restent optimistes

Le RSC Anderlecht s'est incliné à Beveren, pour la première fois de l'ère Vitor Bruno. Une défaite qui peut faire office de coup d'arrêt, mais qui n'inquiète pas Anthony Vanden Borre et Silvio Proto. Les deux ex-Mauves restent confiants.

Ce dimanche, le RSC Anderlecht s'est incliné sur la pelouse du SK Beveren au terme d'un match que les Mauves ne devaient probablement pas perdre, mais lors duquel ils ont manqué d'efficacité. C'est globalement le constat de deux anciens Mauves, Silvio Proto et Anthony Vanden Borre, qui ont analysé le match pour RTL Sports.

Anthony Vanden Borre, notamment, n'était pas inquiet après ce résultat. "Moi je ne m'inquiète pas du tout. C'est un match que normalement, tu gagnes... mais tu l'as perdu, ce n'est pas grave : le plus important cette semaine, c'est l'Europa League", estime l'ancien défenseur anderlechtois.

Silvio Proto, de son côté, renchérit : "Au final, moi, je préfère perdre ce match en ayant joué de cette façon plutôt que d'aller prendre un point en ne montrant rien du tout et en marquant un but sur ta seule occasion du match", assure-t-il.

Vanden Borre estime qu'une "piqûre de rappel" était nécessaire

"Pour moi, là, c'est positif. Tous les matchs d'Anderlecht cette saison, que ce soit en Europe ou en championnat, tu as beaucoup d'occasions de but", continue Silvio Proto. "Ok, tu en concèdes aussi à l'adversaire et je trouve que Colin Coosemans est très bon en ce début de saison".

Mais Proto reste positif dans l'ensemble, notamment concernant les transferts. "Lukas Ambros, c'est une trouvaille", pointe-t-il, ce que confirme Vanden Borre : "Il a un magnifique pied gauche", se réjouit celui dont le pied gauche n'était pas mauvais non plus.





Anthony Vanden Borre estime même que ce résultat peut "aider" les Mauves. "Ca ne peut pas faire de mal, c'est une petite piqûre de rappel. On est bien, on est sur un nuage, tout va bien... une petite piqûre de rappel, ça peut faire du bien à tout le monde", sourit l'ex-Diable Rouge.