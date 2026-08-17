Le fameux ramasseur de balles "victime" d'Eden Hazard est désormais multi-millionnaire

Voilà ce qui s'appelle tirer le maximum d'une situation. Charlie Morgan, qui avait été la cible d'un coup de pied d'Eden Hazard lors d'un match entre Chelsea et Swansea City en 2015, est désormais millionnaire !

Les faits daten de 2013 : Charlie Morgan, ramasseur de balles pour Swansea City, s'était fait remarquer en étant la cible d'un coup de pied d'Eden Hazard, qui voulait récupérer un ballon rapidement, en demi-finale de la Coupe de la Ligue.

Deux ans plus tard, Charlie Morgan confondait une entreprise, en 2015, aux côtés de Jackson Quinn. Cette marque de spiritueux nommée "Au Vodka" va bientôt être rachetée par le géant américain des boissons alcoolisée, Sazerac.

Une vente pour 100 millions de livres

Et ce rachat va se faire pour un montant qui donne le tournis. Selon Sky News, les deux cofondateurs devraient empocher chacun environ 100 millions de livres sterling grâce à cette vente.

Sazerac, qui produit également la célèbre marque de cocktails prémélangés BuzzBallz, a annoncé lundi avoir conclu un accord contraignant en vue du rachat de la marque Au Vodka. Cet accord permettra au groupe spécialisé dans les spiritueux de renforcer sa présence au Royaume-Uni.



Bien sûr, Charlie Morgan n'a pas directement à remercier Eden Hazard pour cette célébrité, mais la popularité acquise lors de cette demi-finale de Coupe de la Ligue a certainement joué un petit rôle dans la réussite de Au Vodka...