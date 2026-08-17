Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens"

Pour la première fois depuis son départ, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges Rudi Garcia s'est exprimé dans la presse. Il est revenu sur la Coupe du Monde 2026, et sur les raisons de la fin de son aventure à la tête de l'équipe nationale belge.

C'est une décision qui a déplu à beaucoup de supporters belges : à l'issue d'une Coupe du Monde 2026 jugée réussie, Rudi Garcia et l'Union Belge ont mis un terme à leur collaboration. Arrivé début 2025 à la suite de Domenico Tedesco avec pour missions de maintenir la Belgique en Nations League et de réussir un beau parcours en Coupe du Monde, Garcia avait réussi son pari.

Mais des doutes en interne et des divergences de point de vue concernant la suite à donner à la collaboration, ainsi que - selon certaines sources internes - un noyau pas forcément convaincu par son style de coaching ont eu raison de Rudi Garcia. Le Français a été remplacé par Mark Van Bommel.

Entre temps, le désormais ex-sélectionneur des Diables Rouges a donné sa première interview depuis son départ, dans les colonnes de Sudinfo. "Je savais que je venais pour une mission claire, et je pense que je serais resté volontiers. Mais ça aurait été une décision de confort, et le confort est souvent mauvais conseiller", déclare Rudi Garcia, qui confirme donc que la décision de partir était en partie la sienne.

Rudi Garcia et Vincent Mannaert n'étaient pas vraiment d'accord

"Parce que je connaissais ce groupe, on venait de passer 18 mois ensemble, je m'étais pris d'affection pour ce groupe et pour ce pays aussi. On a remis la Belgique sur la carte du football mondial pour la première fois depuis 2018", ajoute Garcia. "Donc, mission accomplie, et c'est bien de passer à autre chose".

Une première version des choses à laquelle Rudi Garcia va tout de même ajouter un élément important. "Les deux parties ont dit stop. Je n'ai pas senti que Vincent Mannaert allait dans mon sens. Pour que les choses soient claires : nous n'avons parlé ni de durée de contrat ni d'argent. Je voulais juste pouvoir travailler dans de bonnes conditions", détaille-t-il.





"On a mis notre Mondial en danger à cause de certaines blessures et maladies qui n'ont pas été gérées correctement. On ne pouvait pas continer en prenant le risque de revivre les mêmes choses", conclut Rudi Garcia. Chacun y comprendra ce qu'il voudra...