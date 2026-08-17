Beveren brille, un Rouche aussi malgré la déception : notre équipe-type de la deuxième journée

Déjà la deuxième journée de championnat, et donc notre deuxième équipe-type du week-end. Un onze varié, même si l'équipe la plus représentée est un peu surprenante : il s'agit d'un promu !

Gardien de but

Plusieurs portiers ont brillé, notamment Hervé Koffi (malgré une erreur qui n'a pas prêté à conséquences), mais c'est bien sûr Johannes Schenk (Beveren) qui a nos faveurs. L'Allemand formé au Bayern Munich a été élu Homme du match contre Anderlecht, et c'est bien mérité. Sans lui, le SK Beveren ne prenait pas les trois points face aux Mauves.

Défenseurs

En l'absence de véritables candidats au poste de latéral, nous avons opté pour une défense à trois, avec deux défenseurs centraux buteurs. Brandon Mechele rappelle déjà qu'il est un incontournable et fera partie de l'équipe-type plusieurs fois cette saison, avec un but en prime contre OHL.

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Rein Van Helden est l'un des joueurs sur lesquels l'Antwerp se reconstruit cette saison : très solide à Courtrai, il a fixé le score à 0-3. Enfin, Christian Burgess semble toujours aussi solide avec La Gantoise, même s'il faudra certainement un petit temps avant qu'on s'habitue à le voir sous un autre maillot que celui de l'Union Saint-Gilloise.

Milieux de terrain

Sur les flancs de notre milieu à cinq, on trouve tout d'abord LE Rouche du week-end : Adnan Abid. La grosse déception liégeoise suite au 3-3 encaissé au fin fond des arrêts de jeu ne doit pas effacer le doublé de l'ailier verviétois, qui avait déjà lancé sa saison par une passe décisive et confirme donc qu'il est en grande forme.

De l'autre côté, un autre double buteur : l'Equatorien Anthony Valencia, qui a porté l'Antwerp vers une large victoire au Stade des Eperons d'Or. Le Great Old lance sa saison par un 6/6 assez inattendu compte tenu des chamboulements vécu à l'intersaison.



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Au milieu, on retrouve un habitué de ces équipes-type : Bryan Heynen, buteur et encore auteur d'un très gros match avec le KRC Genk qui est revenu de très loin ce dimanche face à Westerlo après avoir été mené de deux buts. Ryan Merlen, lui, a inscrit deux buts dans un autre match spectaculaire entre le Cercle et Saint-Trond.

Enfin, un joueur a remonté le temps ce week-end : Christian Brüls (Beveren), 38 ans bientôt, a donné un véritable récital dans son style si atypique. Profitons du talent exceptionnel de ce meneur de jeu "à l'ancienne" tant qu'il évolue encore en D1A et à ce niveau.

Attaquants

Forcément, c'est un duo d'attaquants pour lequel nous optons. Et c'est le quatrième double buteur du week-end qui se fraie logiquement une place dans le onze en soutien d'attaque : Ilias Sebaoui a permis à Saint-Trond d'éviter la défaite et de perdre encore plus de points dans ce début de saison un peu délicat pour la sensation de la saison passée.

Dans le même match, Steve Ngoura a marqué pour le Cercle de Bruges, et confirmé qu'il serait très probablement l'un des attaquants à suivre cette saison. Il est préféré à d'autres buteurs tels que Mustapha Isah (RAAL) ou Nicolo Tresoldi.