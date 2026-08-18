Rudi Garcia se défend : "Si Thibaut Courtois avait pu continuer, il l'aurait dit"

L'un des points sur lesquels Rudi Garcia avait été critiqué suite à l'élimination de la Belgique face à l'Espagne, c'est la gestion du cas Thibaut Courtois. Le gardien de but avait dû quitter son poste, blessé, alors qu'il aurait (selon lui) pu rester un peu plus longtemps sur le terrain.

Quelques semaines après la fin de son parcours à la tête des Diables Rouges, Rudi Garcia a donné une interview dans les colonnes de Sudinfo. Il est notamment revenu sur ses réussites en tant que sélectionneur belge, et les raisons qui l'ont poussé à ne pas prolonger son contrat.

Mais Garcia a également évoqué l'un des points qui avaient le plus fait parler lors du quart de finale face à l'Espagne : la sortie sur blessure de Thibaut Courtois, touché à l'aine. Senne Lammens, le remplaçant de Courtois, s'était rendu coupable d'une grosse faute de main sur le but espagnol, qui a précipité l'élimination belge.

Pour encore compliquer les choses, Thibaut Courtois avait, en interview d'après-match, révélé qu'il aurait aimé rester sur le terrain, estimant qu'il était capable de tenir sa place. Une déclaration que Rudi Garcia a mise en doute.

Thibaut Courtois n'a pas réclamé de rester, affirme Garcia

"Non, je n'ai pas regretté la sortie de Thibaut. Imaginez que le but qu'on prend, ce soit le même, mais que ce soit Thibaut qui, en poussant sur ses appuis, aggrave sa blessure : il a mal, relâche le ballon et l'Espagne marque", réagit l'ex-sélectionneur belge. "Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Qu'il aurait fallu continuer avec lui tout de même alors qu'il n'était plus à 100% ? C'était impossible".

Et Courtois n'a, selon Garcia, pas réclamé de rester. "Avec la personnalité qu'a Thibaut, s'il avait vraiment voulu rester sur le terrain, il l'aurait dit. Et je n'ai tout de même pas fait rentrer un gamin de 16 ans, j'ai fait rentrer le gardien de Manchester United", rappelle le Français.





"Les gens qui parlent de Thibaut et disent qu'il aurait dû rester sur le terrain n'étaient pas avec le groupe, et ils auraient été les premiers à tirer sur Thibaut et moi s'il avait pris un but en continuant blessé. Leur avis ne compte pas pour moi", conclut Rudi Garcia.