Dix petits matchs et puis s'en va : Nachon Nsingi quitte la RAAL

Arrivé au mois de janvier à l'Easi Arena, Nachon Nsingi quitte déjà la RAAL La Louvière et signe à Rodez, en Ligue 2. L'ancien attaquant de Louvain n'aura pas réussi son passage chez les Loups et n'aura inscrit qu'un seul petit but.

Son absence de la feuille de match lors de la réception de Gand, après sa non-montée au jeu sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht (même si le contexte ne voulait pas qu'Edward Still fasse monter un nouvel attaquant), étaient des signes annonciateurs.

Cette phrase du T1 des Loups ("oui, des départs sont encore à venir dans le secteur offensif"), aussi. L'information est désormais officielle : Nachon Nsingi quitte (déjà) la meute.

Arrivé au mois de janvier en provenance de Louvain, le Bruxellois de 25 ans n'aura pris part qu'à dix rencontres avec les Loups, pour un petit but seulement. Sa destination est connue : il rejoint Rodez, en Ligue 2, dont l'attaquant Taïryk Arconte, qui remplaçait Timothé Nkada, est parti à Millwall.

Nachon Nsingi quitte la RAAL pour Rodez

Rodez est le troisième club étranger de Nachon Nsingi qui, formé au Crossing Schaerbeek et à Louvain, avait été prêté par les pensionnaires du Den Dreef Stadion à Dunkerque (France) et Maritimo (Portugal).

Dans le club de l'Aveyron, il croisera un certain Damjan Pavlović, belgo-serbe qui avait été formé au Standard de Liège et qui arrive du Kauno Zalgiris, en Lituanie.



