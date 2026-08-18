Attendu, le transfert de Cyril Ngonge se confirme

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Attendu, le transfert de Cyril Ngonge se confirme
Photo: © photonews
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Sur une voie de garage au Napoli après que l'Espanyol Barcelone n'ait pas levé son option d'achat, Cyril Ngonge pourrait rebondir à Monza, qui s'intéresse à lui. Il s'agirait d'un nouveau défi en Serie A pour l'ailier de 26 ans, Diable Rouge à une reprise.

On le savait depuis la fin de saison dernière : Cyril Ngonge n'a pas été conservé par l'Espanyol Barcelone, qui n'a pas levé l'option d'achat fixée à 16 millions d'euros après sa demi-saison dotée de deux assists en neuf petites apparitions.

De retour au Napoli cet été, l'ailier droit de 26 ans, Diable Rouge à une reprise (trois minutes de jeu contre l'Italie en Ligue des Nations avec Domenico Tedesco en octobre 2024), devait se trouver un nouveau point de chute, lui qui n'entre pas dans les plans de la direction napolitaine.

Il pourrait l'avoir trouvé, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, qui annonce que le natif d'Uccle serait sur le point de rejoindre Monza, autre pensionnaire de Serie A qui en a fait sa priorité.

Cyril Ngonge proche de signer à Monza

Il faut dire que Cyril Ngonge avait montré de belles choses sous les couleurs du Torino, en début de saison dernière, où il était prêté par le Napoli. Mais ce sont surtout ses performances avec le Hellas Vérone qui avaient convaincu le Napoli de débourser 20 millions d'euros en 2024.


Auteur de onze buts et trois assists en 36 matchs, Ngonge avait alors réalisé la meilleure saison de sa carrière, qu'il n'est pas encore parvenu à reproduire. Peut-être dans le club de Monza, donc, qui pourrait l'acquérir définitivement malgré un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028.

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