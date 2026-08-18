Sortie sur civière et fin de saison, déjà, pour une recrue de Malines ? "C'est un cauchemar"

La saison de Leo Hjelde est-elle terminée ? On n'en a pas encore la certitude, mais les premières nouvelles ne sont pas bonnes concernant le défenseur central norvégien de Malines, sorti sur civière contre le Standard à la suite d'un duel aérien avec Marlon Fossey duquel il est mal retombé.

Malines a perdu, sur blessure, l'une de ses recrues lors de la réception du Standard, dimanche. Après 35 minutes, Leo Hjelde a disputé un duel aérien avec Marlon Fossey mais est très mal retombé, sur une partie de terrain très abîmée qui pourrait avoir joué un rôle dans la situation.

Sorti sur civière, le défenseur central norvégien de 22 ans ne présentait aucun signe rassurant. Fred Vanderbiest l'a bien vu, et s'est exprimé comme il a pu en conférence de presse. "Je n'en sais encore rien concernant son état. Ce sera une blessure au genou, mais ça n'a pas bonne allure. Si c'est une combinaison d'une atteinte de la rotule et du ligament croisé, alors sa saison est terminée."

Un diagnostic qui doit encore être confirmé par les médecins, mais qui ne surprendrait malheureusement pas compte tenu de la situation et de la douleur visible sur le visage de Leo Hjelde, applaudi par tout le stade, y compris par des supporters du Standard, à sa sortie.

Saison déjà terminée pour Leo Hjelde à Malines ?

Un gros coup dur pour Malines, qui comptait beaucoup sur sa nouvelle recrue et qui va probablement devoir recruter un nouveau défenseur avant la fin du mercato. "On verra. Laissons-nous d'abord le temps d'examiner cela calmement", a relativisé Vanderbiest.

Quelques minutes avant son T1, Myron van Brederode, double buteur sur penalty, s'exprimait aussi sur la situation. "Bien sûr, c'est très pénible pour lui. C'est un cauchemar. Nous espérons tous que tout ira bien pour lui. Nous ne savons pas encore à quel point c'est sérieux. Bien sûr, c'est dommage quand quelqu'un doit s'arrêter comme ça. Nous lui souhaitons le meilleur."





La première demi-heure avait suffi pour que Léo Hjelde laisse une bonne impression à l'offensif néerlandais. "Il est très présent. Il dirige beaucoup depuis l'arrière, je pense que nous en avons besoin. Je pense qu'il sera un très bon joueur pour le KaVé", a conclu Myron van Brederode.