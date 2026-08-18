Anderlecht s'inspire des Diables pour préparer le déplacement au Kazakhstan

Ce mardi, Anderlecht s'est envolé pour le Kazakhstan et Almaty. Un très long déplacement - en réalité, le plus long possible pour un club européen. Les Mauves avaient tout prévu afin que les joueurs n'en souffrent pas trop.

Vitor Bruno restait positif concernant le long déplacement du RSC Anderlecht au Kairat Almaty. "C'est un très long déplacement, mais c'est comme ça, nous ne pouvons pas éviter ce match. Nous sommes contents que ce soit dès jeudi et si ça pouvait être dès demain (nda : lundi), ça aurait été encore mieux", souriait-il, conscient que les organismes vont tout de même souffrir.

"Il va falloir gérer la différence d'heure et le jetlag, nous allons prendre nos dispositions pour réduire l'impact d'un tel vol et utiliser toutes les stratégies possibles pour performer au mieux", soulignait ensuite Vitor Bruno. Ces stratégies sont désormais connues.

Anderlecht s'inspire des Diables Rouges

Le RSC Anderlecht a en effet décollé ce mardi (et non pas hier comme cela avait pu être dit après le match contre le PAOK), dans un charter privé. Les Mauves vont mettre en place des stratégies connues des Diables Rouges : des lunettes spéciales afin de favoriser le sommeil durant le vol, des bas de contention permettant d'éviter que les jambes soient trop lourdes, des sièges inclinants avec coussins ergonomiques. La fédération avait utilisé ces techniques lors du vol vers Seattle.

Sur place, un chef a fait le déplacement à l'avance afin que dès leur arrivée, les Anderlechtois soient en terrain connu et puissent immédiatement se préparer au mieux. L'hôtel a également été choisi avec soin.



Léo Petrot, lui, avait en tout cas hâte d'y être, comme il le déclarait après la défaite à Beveren. "On se réjouit de jouer ce match, personne ne se plaint de ce déplacement. Tout le monde a hâte. On veut jouer l'Europe et se qualifier pour l'Europa League", affirmait le défenseur central. "La fatigue européenne ne peut jamais être une excuse cette saison car c'est ce que nous voulons".