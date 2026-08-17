Pas battus d'avance : les armes de la RAAL pour lancer sa saison au Standard

La Louvière a débuté sa saison par un 0 sur 6 en championnat et se prépare à une nouvelle affiche avec le déplacement de vendredi prochain au Standard. Mais les Loups ont montré de bonnes choses et voudront créer la surprise à Sclessin.

"On ira en soldats à Sclessin". Voilà l'une des premières phrases sorties de la bouche de Nolan Gillot à l'issue de la défaite contre La Gantoise. Il faut dire qu'avec ce 0 sur 6 initial, La Louvière a déjà besoin de points pour se donner de l'air au classement.

Il faut dire qu'avec Anderlecht, La Gantoise et le Standard, le début de saison est loin d'être un cadeau pour les Loups. En regardant un peu plus loin, on voit même qu'avec Malines et Saint-Trond, le calendrier leur a réservé quatre équipes du dernier top 6 sur les cinq premiers matchs. En plus, donc, de ce déplacement à Sclessin.

La RAAL encore en chantier mais pas sans armes

Les troupes d'Edward Still ont tout de même des raisons d'y croire après avoir mené contre les Mauves, puis contre les Buffalos, avant de s'incliner, à chaque d'un but d'écart. Le Standard peut toutefois répondre la même chose. Le premier choc entre deux représentants du football wallon mettra d'ailleurs aux prises deux équipes qui ont mené dans leurs deux premiers matchs respectifs, sans parvenir à accrocher la moindre victoire.

Quelles sont les raisons d'y croire pour les Hennuyers. La première réside forcément dans ces 20 minutes de haut vol contre Gand, réduite à un rôle de faire-valoir pendant le premier quart de la rencontre. Avec ce rythme, l'équipe mettra en difficulté plus d'un adversaire de première division.

Gagner en régularité

Le défi, comme pour beaucoup à ce stade de la saison ? Soutenir la cadence durant 90 minutes. "La prochaine étape, c'est être plus régulier sur l'ensemble d'une rencontre", reconnaîssait Edward Still à l'Easi Arena hier après-midi.





L'ancien entraîneur de Charleroi sait y faire à Sclessin, pour y avoir gagné 0-3 lors de son premier déplacement en Cité Aredente, lors du fameux arrêté par une invasion de terrain (deux partages et deux défaites lors de ses quatre autres confrontations avec les Rouches).

Mustapha Isah, à surveiller comme le lait sur le feu

Pour retrouver le chemin de la victoire, Still comptera notamment sur Mustapha Isah. Déjà buteur à Anderlecht, le Nigérian a récidivé contre Gand. En dehors de ses buts, il a surtout démontré sa capacité à créer du danger à partir d'un rien, grâce à sa vivacité sur les premiers mètres balle au pied. Il sera typiquement le principal danger à surveiller pour la défense du Standard, qui a déjà eu du mal face à ce genre de profil plus véloce.

Les phases arrêtées pourraient également jouer un rôle. Lors du partage de la saison dernière à Sclessin, les Louviérois avaient d'ailleurs marqué sur un coup franc repris par Pape Fall. Le grand Sénégalais est parti, mais le noyau conserve tout de même plusieurs tours, avec l'arrivée de profils athlétiques comme Patrick Nkoa, Ismaila Coulibay ou Mame Wade. Sans oublier les gardiens du temple que sont Wagane Faye et Yllan Okou. Suffisant pour décrocher le(s) premier(s) point(s) de la saison ? Réponse vendredi soir.