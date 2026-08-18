Un partage rageant, mais des débuts réussis pour Lucas Noubi en Liga

Première rencontre de Liga, et première titularisation pour Lucas Noubi. Le Deportivo La Corogne a partagé l'enjeu face à Elche, avec une bonne prestation de l'ancien défenseur du Standard, malgré l'égalisation concédée par le promu dans le dernier quart d'heure.

La première journée de Liga se terminait ce lundi en Espagne, avec une affiche moyennement alléchante sur le papier entre le Deportivo La Coruna, promu, et Elche, quinzième du défunt exercice.

Cette rencontre avait néanmoins un élément particulier à suivre pour les suiveurs du football belge, et encore plus pour les supporters du Standard de Liège : Lucas Noubi.

Après avoir gagné sa place la saison dernière en deuxième division, celui qui a quitté le Standard l'été dernier a effectué ses grands débuts en Liga. Titulaire, Noubi est à créditer d'une bonne prestation d'ensemble.

Lucas Noubi titulaire et auteur d'une bonne prestation pour sa première en Liga

Les deux équipes ont partagé l'enjeu sur la pelouse, après le but de Pierre-Emerick Aubameyang pour les locaux à la 21e minute, et l'égalisation de Marc Aguado pour les visiteurs à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire.



Un but qui n'entache qu'à peine les bons débuts de Lucas Noubi en Liga, lui qui avait signé un contrat jusqu'au 30 juin 2029 et qui pourrait donc s'imposer dans l'un des meilleurs championnats du monde cette saison. Le Mouscronnois de naissance a disputé les 90 minutes.