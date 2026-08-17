Officiel : Danijel Milicevic à la relance dans le staff d'un club de D1A !

Officiel : Danijel Milicevic à la relance dans le staff d'un club de D1A !
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après son expérience à La Gantoise, Danijel Milicevic va obtenir une opportunité de relance. Il a rejoint le staff du Cercle de Bruges.

Via ses réseaux sociaux, le Cercle de Bruges a officialisé l'arrivée assez surprenante de Danijel Milicevic au sein de son staff. L'ancien milieu de terrain sera notamment coach individuel pour les joueurs, et devra amener son expérience au sein du noyau des Groen & Zwart.

Un nom bien connu du football belge

Milićević n'a plus besoin d'être présenté en Belgique. En tant que joueur, il a notamment évolué à Seraing, Eupen, La Gantoise et Charleroi. C'est surtout chez les Buffalos qu'il s'est forgé une solide réputation, après quoi il est resté dans le milieu une fois sa carrière de joueur terminée.

En 2021, il a rejoint le staff technique de La Gantoise. Il y a d'abord travaillé comme entraîneur adjoint, mais il a également ensuite occupé le poste d'entraîneur principal.

Cette aventure n'a duré que dix matchs. Sous sa direction, Gand n'a remporté qu'une seule victoire, après quoi le club a décidé en mai 2025 de mettre fin à la collaboration.

Depuis, Milićević était sans nouvelle opportunité. Le passage au Cercle de Bruges devient donc son premier emploi depuis son départ de la Planet Group Arena.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Cercle de Bruges
Danijel Milicevic

Plus de news

Beveren brille, un Rouche aussi malgré la déception : notre équipe-type de la deuxième journée

Beveren brille, un Rouche aussi malgré la déception : notre équipe-type de la deuxième journée

20:45
Surprenant : la RAAL va profiter du transfert de Jerry Afriyie au KRC Genk

Surprenant : la RAAL va profiter du transfert de Jerry Afriyie au KRC Genk

21:30
Pas battus d'avance : les armes de la RAAL pour lancer sa saison au Standard Analyse

Pas battus d'avance : les armes de la RAAL pour lancer sa saison au Standard

21:00
Le fameux ramasseur de balles "victime" d'Eden Hazard est désormais multi-millionnaire

Le fameux ramasseur de balles "victime" d'Eden Hazard est désormais multi-millionnaire

22:00
OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !

OFFICIEL : Anderlecht tient encore un renfort pour ses flancs !

20:17
L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

L'un des gros transferts du Club de Bruges pourrait tomber à l'eau

19:33
Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens"

Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens"

20:00
1
Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

Éliminé par Anderlecht, il rejoint son compatriote Karetsas à Dortmund

19:00
Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"

Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"

18:20
C'est officiel : voici où Michy Batshuayi se relance, et ça ne le rapprochera pas des Diables Rouges

C'est officiel : voici où Michy Batshuayi se relance, et ça ne le rapprochera pas des Diables Rouges

18:40
Officiel : loin d'Anderlecht, Bruges ou Mouscron, Abdoulay Diaby rejoint un ancien artiste de Pro League

Officiel : loin d'Anderlecht, Bruges ou Mouscron, Abdoulay Diaby rejoint un ancien artiste de Pro League

18:00
Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

17:30
Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto

Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto

16:30
3
Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

17:00
"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

15:30
3
Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

15:55
Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

14:40
"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

15:00
2
Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato Réaction

Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato

13:30
1
"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

14:00
3
Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

10:30
🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

12:30
Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

13:00
1
Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

08:00
Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

12:00
Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

11:40
Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

11:00
Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

09:30
🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

10:00
🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

09:00
Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

07:40
Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

08:30
6
Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

07:00
16
Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

06:40
Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

07:20
Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football" Interview

Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football"

06:00
4

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

titof161 titof161 a propos de Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ? BCerf BCerf a propos de Le coup de la panne à Beveren : voici les cotes des joueurs d'Anderlecht Pogi Pogi a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Pogi Pogi a propos de Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Vitor Bruno : Anderlecht piégé à Beveren QuickPick QuickPick a propos de Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille Eric Stevens Eric Stevens a propos de La course au titre est-elle déjà jouée ? Hein Vanhaezebrouck pointe un élément important Pogi Pogi a propos de Anderlecht attendu de pied ferme par deux de ses anciens : "Je veux aussi marquer en D1A" Union 60 Union 60 a propos de "Quand la proposition est arrivée..." : déjà décisif à l'Union, Hervé Koffi raconte son retour en Pro League Pogi Pogi a propos de L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved