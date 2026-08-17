Officiel : Danijel Milicevic à la relance dans le staff d'un club de D1A !

Après son expérience à La Gantoise, Danijel Milicevic va obtenir une opportunité de relance. Il a rejoint le staff du Cercle de Bruges.

Via ses réseaux sociaux, le Cercle de Bruges a officialisé l'arrivée assez surprenante de Danijel Milicevic au sein de son staff. L'ancien milieu de terrain sera notamment coach individuel pour les joueurs, et devra amener son expérience au sein du noyau des Groen & Zwart.

Cercle verwelkomt Danijel Milićević (40) als assistent-coach.



Met de komst van de Bosnische Zwitser wil Cercle ervoor zorgen dat de individuele begeleiding van alle spelers verder geoptimaliseerd wordt.



Daarnaast voegt Milićević ook heel wat kennis van de Belgische competitie… pic.twitter.com/JAnP1mR4p0 — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 17, 2026

Un nom bien connu du football belge

Milićević n'a plus besoin d'être présenté en Belgique. En tant que joueur, il a notamment évolué à Seraing, Eupen, La Gantoise et Charleroi. C'est surtout chez les Buffalos qu'il s'est forgé une solide réputation, après quoi il est resté dans le milieu une fois sa carrière de joueur terminée.

En 2021, il a rejoint le staff technique de La Gantoise. Il y a d'abord travaillé comme entraîneur adjoint, mais il a également ensuite occupé le poste d'entraîneur principal.

Cette aventure n'a duré que dix matchs. Sous sa direction, Gand n'a remporté qu'une seule victoire, après quoi le club a décidé en mai 2025 de mettre fin à la collaboration.





Depuis, Milićević était sans nouvelle opportunité. Le passage au Cercle de Bruges devient donc son premier emploi depuis son départ de la Planet Group Arena.