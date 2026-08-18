"Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard
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Les deux penaltys accordés en fin de match à Malines contre le Standard ont suscité la polémique. Jonathan Lardot a expliqué et défendu les décisions de Bram Van Driessche, mais n'a pas convaincu le directeur sportif des Rouches, Marc Wilmots.

"Je me sens lésé pour la deuxième fois. Si l'on avait admis que l'arbitre et la VAR s'étaient trompés, j'aurais peut-être pu mieux accepter ces points perdus. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous a volés." Tels étaient les mots de Marc Wilmots, dans les colonnes de nos confrères de Sudinfo, après le partage concédé dans les derniers instants par le Standard sur la pelouse de Malines.

Ryan Fosso doit s'inspirer d'Olivier Deschacht, selon Jonathan Lardot

Un partage issu de deux penaltys subis en fin de match, qui font polémique depuis dimanche soir. Alors que Bram Van Driessche avait déjà justifié sa démarche en réponse à un supporter du Standard l'invectivant sur son compte Instagram, le patron des arbitres Jonathan Lardot est revenu sur ces deux phases clés du week-end dans l'émission "Under Review" de DAZN.

"Sur le premier penalty, il y a un mouvement net du bras", lance-t-il à propos de Ryan Fosso, qui avait ses deux mains derrière le dos mais qui en a décollé une en contrant le centre. Selon Jonathan Lardot, l'impact de cette faute de main est suffisant pour attribuer un penalty. Il fait référence à Olivier Deschacht, qui savait selon lui très bien défendre avec les bras dans le dos sans ensuite effectuer de mouvement.

Un manque de contrôle du ballon de la part de Matthieu Epolo ?

C'est surtout le deuxième penalty qui a suscité davantage de débats. Après le contact entre Epolo et Ayodele, la VAR a mis plus de trois minutes à renvoyer Bram Van Driessche vers son écran. Lardot reconnaît que ce contrôle a été long, mais juge l'intervention correcte.

"Epolo arrive en retard, l'attaquant est plus rapide et joue le ballon. Epolo le touche peut-être légèrement avec ses mains, mais il n'en a pas un contrôle clair sur cette action." Lardot compare cette phase à un tacle. Un défenseur qui touche clairement le ballon en premier puis heurte son adversaire ne commet pas automatiquement une faute. Celui qui arrive en retard, effleure seulement le ballon et touche ensuite l'adversaire, est sanctionné.

Lire aussi… Le bourreau du Standard éteint la polémique : "J'étais agacé, mais c'était un peu pour rire"

Un avis décrié par Marc Wilmots

C'est précisément cette position que Marc Wilmots a du mal à avaler. Selon lui, il est irréaliste d'attendre d'un gardien qu'il ait un contrôle total du ballon dans une telle situation. "Comment un gardien peut-il jouer le ballon de manière contrôlée lorsqu'il sort à pleine vitesse et que l'attaquant fonce sur lui tout aussi vite ?", s'interroge le directeur sportif des Rouches. "Matthieu touche le ballon en premier. Pour moi, c'est clair."

Wilmots va même plus loin et qualifie l'explication de Lardot de signe "d'un manque de sens du football". Selon lui, on impose une attente théorique qui est à peine réalisable en situation de match. Le Standard peut le regretter, mais doit regretter aussi la qualité de sa fin de match, lui qui a tout fait ou presque pour remettre Malines sur le droit chemin.

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