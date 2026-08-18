Merci Godts, Saibari et Lucumi : le montant colossal récupéré par Genk grâce aux pourcentages à la revente

Comment récupérer douze millions d'euros pour des joueurs partis depuis plusieurs années ? L'exemple du Racing Genk, qui se frotte les mains après les transferts de Jhon Lucumi (Juventus), Ismael Saibari (Bayern Munich) et Mika Godts (Paris Saint-Germain).

Malgré des saisons en dents de scie sur le plan sportif, le Racing Genk a vu naître quelques grands talents ces dernières années. Ils n'ont pas tous apporté à l'équipe première ce que le club espérait, mais Jhon Lucumi, Mika Godts et Ismael Saibari font aujourd'hui les beaux jours des finances limbourgeoises.

Le seul qui a été titulaire chez les A parmi les trois joueurs cités, Lucumi avait rejoint Bologne en 2022 contre huit millions d'euros. Un transfert dans lequel Genk avait ajouté une clause lui permettant de recevoir 20 % de la plus-value du futur transfert du défenseur colombien. Un coup gagnant, puisque le joueur de 28 ans a signé à la Juventus contre 18 millions d'euros, ce qui en rapporte légèrement moins de 2,5 M€ au Racing Genk.

Ismael Saibari, c'est l'un des grands regrets des pensionnaires de la Cegeka Arena. Parti au PSV Eindhoven contre 200 000 € à peine en 2020, l'international marocain est parti au Bayern Munich contre 50 millions d'euros. Genk avait négocié 10 % de la plus-value et a donc récupéré cinq millions d'euros.

Genk récupère douze millions grâce à Lucumi, Godts et Saibari

Dans le même ordre d'idées, Mika Godts avait quitté le Limbourg avant même de s'imposer avec l'équipe première pour signer à l'Ajax Amsterdam. Un transfert d'un million d'euros, mais aussi un pourcentage ajouté qui permet à Genk de récupérer environ cinq millions d'euros de son passage au Paris Saint-Germain.



Cet été, le Racing Genk a donc récupéré plus de douze millions d'euros pour des joueurs qui ne sont plus sous contrat au club depuis plusieurs années déjà. Une bonne gestion financière qui va permettre aux Limbourgeois de repasser à l'action dans la dernière ligne droite du mercato.