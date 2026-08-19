Le sélectionneur d'un adversaire des Diables rouges au Mondial empêtré dans une sombre histoire conjugale

Deux épouses, un malaise, une demande de divorce : habitué à être un volcan sur le banc de touche de l'Égypte, le sélectionneur Hossam Hassan vit une vie vaudevilesque en dehors des terrains.

Hossam Hassan, figure emblématique du football égyptien et actuel sélectionneur des "Pharaons", se retrouve au cœur d’une affaire privée particulièrement mouvementée et étonnante. L’ancien attaquant, âgé de 60 ans, fait parler de lui non pas pour ses résultats sportifs, mais à la suite d’une altercation impliquant ses... deux épouses.

Selon plusieurs médias égyptiens, une dispute aurait éclaté entre Howaida Al-Gharbawi, sa première épouse, et Dina Mostafa, sa seconde épouse. La scène se serait déroulée dans un établissement de la côte nord de l’Égypte, alors que Hossam Hassan se trouvait avec les deux femmes. Ce qui aurait commencé par une querelle verbale aurait rapidement dégénéré en confrontation physique.

Un malaise et une demande de divorce

La situation aurait nécessité l’intervention du personnel de sécurité. Les deux femmes auraient été blessées au cours de l’altercation. Hossam Hassan, dépassé par la situation et sous le coup de l’émotion, aurait quant à lui été victime d’un malaise et aurait perdu connaissance. Il aurait ensuite été pris en charge médicalement.

Cette histoire trouve son origine dans une situation familiale complexe. Hossam Hassan était marié depuis 1994 à Howaida Al-Gharbawi, avec laquelle il a eu trois enfants. Le couple aurait connu plusieurs périodes difficiles au fil des années. En 2015, l’ancien international égyptien a épousé Dina Mostafa, donnant naissance à une situation conjugale particulièrement inhabituelle.

Adversaire de la Belgique et polémique avec l'Argentine

L’altercation récente pourrait toutefois marquer un tournant. D’après les informations relayées par plusieurs médias, Hossam Hassan aurait décidé de divorcer de sa première épouse à la suite de l’incident. Cette décision aurait été confirmée par l’avocat de sa seconde épouse.





L’affaire intervient dans un contexte déjà très chargé pour Hossam Hassan. Après une grande carrière de joueur, durant laquelle il est devenu l’un des plus grands buteurs de l’histoire du football égyptien, il dirige aujourd’hui la sélection nationale, qui avait partagé contre la Belgique lors de la dernière Coupe du monde, en phase de groupes, avant d'être éliminée en 1/8e de finale contre l'Argentine (ce qui est le meilleur résultat des "Pharaons" à une Coupe du monde, ndlr), dans un match où certaines phases en faveur de l'"Albiceleste" ont fait polémique.

Le sélectionneur avait d'ailleurs exprimé sa colère contre l'arbitrage et l'utilisatio de la VAR. Il avait estimé que son équipe a été meilleure dans plusieurs domaines et qu’elle ne méritait pas de quitter la Coupe du monde de cette manière.

Hassan avait parlé de plusieurs décisions ayant pesé sur le résultat : le penalty accordé à l’Argentine, certaines situations dans la surface égyptienne qui n’auraient pas été vérifiées par la VAR, ainsi que des tirages de maillot qu’il estime non sanctionnés. Il considère également que le but refusé à l’Égypte a été un tournant important de la rencontre.

Le sélectionneur avait aussi dénoncé des "facteurs extérieur" au jeu comme l'heure de programmation du match, qu’il jugeait inadaptée aux conditions de jeu et à la préparation des joueurs.

Il avait aussi laissé entendre que certains intérêts pouvaient favoriser de Lionel Messi et de l'Argentine, clamant qu’il ne regarderait plus les autres rencontres de la compétition.

Son actualité sportive s’est donc retrouvée éclipsée par cette histoire personnelle, qui suscite de nombreux commentaires en Égypte. Les détails exacts de l’incident restent toutefois difficiles à établir avec certitude, les différentes versions rapportées par les médias n’étant pas toujours concordantes.