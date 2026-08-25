🎥 65 bonnes minutes, un tacle qui aurait pu valoir rouge : que retenir de la titularisation de Roméo Lavia ?

De retour en bonne forme physique pendant l'été, Roméo Lavia a joué 65 minutes du premier match de championnat de Chelsea sur la pelouse de Fulham, ce lundi soir. Le médian défensif, Diable Rouge à une reprise, est à créditer d'une bonne prestation, malgré un tacle après dix minutes lors duquel il n'est pas passé loin de la correctionnelle. Une soirée encourageante pour le Bruxellois.

Cela n'a échappé à personne : Roméo Lavia était titulaire pour le premier match de championnat de Chelsea sur la pelouse de Fulham, ce lundi soir. Et c'est déjà une satisfaction pour le jeune Diable Rouge, si souvent blessé depuis le début de sa carrière.

Aligné d'entrée par Xabi Alonso, le médian défensif passé par Manchester City et Southampton aura disputé les 65 premières minutes de la rencontre à Craven Cottage avant de céder sa place à Enzo Fernandez, cité à City, alors que le marquoir affichait déjà 2-3 pour Chelsea dans une rencontre marquée par les erreurs de Robert Sanchez qui pourraient profiter à Mike Penders, et par les actions décisives de Timothy Castagne.

Comme à son habitude lorsqu'il est en mesure de jouer, Roméo Lavia a livré une bonne prestation, lui qui avait déjà participé à plusieurs matchs amicaux sous les couleurs des Blues. Avec deux passes clés, une seule passe manquée et plusieurs récupérations, le joueur de 22 ans a tenu son rang.

Passé près de la correctionnelle en début de match, Roméo Lavia est en forme

Il s'en est cependant sorti avec un peu de chance à la onzième minute. Pour stopper une contre-attaque, Roméo Lavia a en effet été l'auteur d'un tacle lui ayant valu une carte jaune... qui se serait probablement transformée en exclusion dans l'un ou l'autre pays. Pas en Angleterre, cependant, et heureusement pour notre compatriote.

Car Lavia est en bonne forme en ce début de saison et l'espoir de le voir réussir à enchaîner les matchs revient, une nouvelle fois. Xabi Alonso devra se méfier de ne pas en faire trop trop vite avec le Bruxellois, alors que Chelsea affrontera Luton Town en EFL Cup ce jeudi avant de recevoir Brighton dimanche dans le cadre de la deuxième journée de Premier League.



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