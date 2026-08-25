Gustaf Nilsson quittera-t-il le Club de Bruges cet été ? Le point sur sa situation

Gustaf Nilsson est plus que jamais poussé vers la sortie au Club de Bruges. Écarté du groupe et contraint de s’entraîner individuellement, l’attaquant suédois ne semble cependant pas pressé de quitter les Blauw en Zwart tant qu’une offre considérée comme intéressante de son côté ne lui parviendra pas. Son contrat avec les Brugeois court encore jusqu’au 30 juin 2028.

Le Club de Bruges avait encore déboursé 6,9 millions d’euros à l’été 2024 pour arracher Gustaf Nilsson à l’Union Saint-Gilloise. Depuis, l’attaquant a disputé 53 rencontres sous le maillot blauw en zwart, inscrivant onze buts et délivrant cinq passes décisives. Son rôle avait déjà diminué la saison dernière, mais la situation est devenue encore plus claire cette saison.

Complètement écarté du groupe

Selon le Nieuwsblad, le Club de Bruges ferait tout son possible pour pousser le joueur vers la sortie. Le Suédois n’a pas participé au stage estival, s’entraîne individuellement et n’aurait pratiquement plus de contacts avec le reste du groupe au club. Il n’a également figuré dans aucune sélection cette saison.

Le message du Club de Bruges est donc clair. Gustaf Nilsson ne devrait plus recevoir d’opportunités sur le plan sportif et peut se chercher un nouvel employeur. Mais trouver une solution s’avère pour l’instant compliqué.

Il existe de l’intérêt, notamment en deuxième division allemande, mais le marché pour l’attaquant de 29 ans reste limité. De plus, Nilsson ne semblerait pas convaincu par les pistes qui se présentent. Il n’aurait aucune envie d’accepter n’importe quelle proposition.

La situation était d’ailleurs similaire l’été dernier. Le Club de Bruges envisageait déjà un départ, mais Gustaf Nilsson était finalement resté à Bruges.



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Son contrat joue un rôle important dans ce dossier. Le Suédois est encore lié à Bruges jusqu’en juin 2028 et y perçoit un salaire conséquent. De son point de vue, il n’existe donc que peu de pression financière pour partir rapidement. Sa valeur marchande est entre-temps tombée à environ 1,8 million d’euros selon Transfermarkt.

Son contrat complique le dossier

La situation devient donc délicate pour le Club de Bruges. Le club ne compte plus sportivement sur Gustaf Nilsson, mais ne peut pas non plus le contraindre à accepter un transfert. Tant qu’aucune destination suffisamment intéressante à ses yeux ne se présente, l’attaquant peut simplement aller au bout de son contrat.

Le Suédois est toujours resté dans les plans de sa sélection nationale. Il compte désormais onze sélections avec la Suède pour quatre buts. Malgré son faible temps de jeu au Club de Bruges, il a même participé à la Coupe du monde l’été dernier.

Cela ne change pour l’instant rien à sa situation à Bruges. Il ne figure pas dans le groupe, s’entraîne à l’écart et voit ses perspectives en équipe première se réduire. Dans le même temps, il ne semble pas disposé à abandonner son confortable contrat pour une solution qui ne lui conviendrait pas totalement.

Le mercato est encore ouvert et un retournement de situation reste donc possible. À l’heure actuelle, les chances de voir Gustaf Nilsson partir rapidement semblent toujours faibles. Le Club de Bruges pourrait ainsi devoir conserver encore un certain temps un attaquant au salaire important qui ne joue pratiquement plus aucun rôle sur le plan sportif.