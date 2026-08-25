Libre après son départ d'Anderlecht, Mats Rits pourrait rebondir dans un club de Challenger Pro League

Toujours sans club après la fin de son aventure à Anderlecht, Mats Rits est à la recherche d'un nouveau défi. Le milieu défensif pourrait rebondir au Beerschot. Selon nos informations, les Rats négocient avec le joueur. Aucun accord n'a cependant encore été trouvé.

L'intérêt du Beerschot pour Mats Rits était déjà connu. Le dossier semble désormais avoir franchi une nouvelle étape. Libre de tout contrat, le milieu de terrain peut rejoindre le club anversois sans indemnité de transfert. Les discussions portent donc principalement sur les conditions d'un éventuel contrat. Les deux parties doivent encore faire des concessions, mais un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures ou les prochains jours.

Un retour là où tout a commencé

Pour Mats Rits, un transfert au Beerschot aurait une saveur particulière. Le milieu de terrain avait fait ses débuts chez les professionnels sous les couleurs du Germinal Beerschot avant de poursuivre sa carrière ailleurs. Il a ensuite notamment évolué au Jong Ajax, au KV Malines, au Club de Bruges et à Anderlecht.

C'est surtout au Club de Bruges qu'il s'est forgé une solide réputation de milieu de terrain fiable et expérimenté. Il a ensuite rejoint Anderlecht, mais son temps de jeu s'est considérablement réduit la saison dernière.

Longtemps contraint de suivre les rencontres depuis les tribunes, Rits ne faisait pratiquement plus partie des plans. Il a disputé deux rencontres avec les RSCA Futures. Il avait été réintégré au noyau lors des play-offs, ainsi que pour l'avant-dernière journée de la phase classique, sans toutefois parvenir à retrouver une véritable place dans l'équipe.

De l'expérience pour le Beerschot

Libre depuis le mois de juillet, Mats Rits peut désormais choisir tranquillement sa prochaine destination. Sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 500.000 euros.





Son arrivée apporterait surtout une bonne dose d'expérience au Beerschot. Le milieu de terrain connaît parfaitement le football belge et possède déjà un passé au Kiel, ce qui rendrait son éventuel retour encore plus particulier.

Les négociations ne sont pas encore totalement bouclées, mais la piste est concrète. Si les deux parties parviennent à un accord, Mats Rits pourrait donc retrouver le club où sa carrière professionnelle avait véritablement commencé, après plusieurs années passées dans différents grands clubs belges.