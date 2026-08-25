L’Union Saint-Gilloise investit massivement dans son académie : "Nous voulons franchir une nouvelle étape"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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L’Union Saint-Gilloise investit massivement dans son académie : "Nous voulons franchir une nouvelle étape"
Photo: Royale Union Saint-Gilloise
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L'Union Saint-Gilloise continue de développer son centre de formation. Le club bruxellois a réalisé d'importants investissements dans ses infrastructures et son encadrement. L'objectif est de réduire l'écart avec les meilleures académies en Belgique.

De nombreux changements ont récemment été apportés par l'Union Saint-Gilloise pour développer son académie. Le club a construit un nouveau bâtiment principal, une nouvelle identité visuelle a été créée et un nouveau centre dédié à l'amélioration des performances des joueurs (Performance Hub) verra bientôt le jour.

L'Union Saint-Gilloise a également renforcé l'encadrement de son centre de formation. Les Unionistes ont embauché de nombreux nouveaux entraîneurs à temps plein pour leurs différentes équipes de jeunes. Cet important travail d'intégration de nouveaux entraîneurs a été réalisé sous la direction d'Henk Mariman, directeur de l'Academy, et le responsable de la méthodologie Shawn Bishop. L'objectif est de mettre en place une culture de la haute performance.

L'Union Saint-Gilloise veut franchir une nouvelle étape avec son académie

Henk Mariman s'est exprimé sur les ambitions de l'Union Saint-Gilloise pour son académie : "Nous voulons franchir une nouvelle étape avec notre Union Academy. Nous essayons d’y instaurer la même culture de la haute performance que celle mise en place avec l’équipe première. C’est pourquoi nous avons beaucoup investi dans les infrastructures et les connaissances. Nous faisons tout notre possible pour tirer pleinement parti de l’important vivier de talents dont nous disposons ici, à Bruxelles."

Shawn Bishop a également pris la parole. Le responsable de la méthodologie de l'Union Academy connaît évidemment l'importance d'un centre de formation performant pour un club comme l'Union Saint-Gilloise. "Un club de football ne se résume pas à ses équipes : c’est un écosystème de développement. À l’Union, notre ambition est de relier toutes les composantes de cet écosystème autour d’un même objectif : une même idée de jeu, une même philosophie de développement et un parcours commun."

L'Union Saint-Gilloise n'intègre pour l'instant pas énormément de joueurs de son centre de formation au sein de son équipe première. Beaucoup de joueurs recrutés, souvent à l'étranger, font partie des principaux titulaires. Pourtant, l'objectif de Pieter-Jan Monteyne, entraîneur des U23, est d'intégrer de jeunes joueurs vers l'équipe première : "Notre objectif principal est de former des joueurs pour l’équipe première. Nous leur apprenons à jouer pour gagner face à de solides équipes professionnelles et semi-professionnelles dans notre championnat. Nous avons hâte que la nouvelle saison débute la semaine prochaine."

Une croissance rapide, mais encore du travail à accomplir

L'Union Saint-Gilloise a grandi très vite ces dernières années. L'équipe est passée d'un club de seconde division à l'une des meilleures écuries du football belge. Un développement fou, mais qui n'a pas encore été optimisé sur tous les fronts. Le centre de formation du club bruxellois est encore bien en deçà de l'élite belge et le stade Marien n'est pas aux normes UEFA également, par exemple.

L'Union Saint-Gilloise est consciente que le développement de son académie prendra du temps : "Le club sait qu’il s’agit d’un projet à long terme. Mais cela ne l’empêche pas de relever pleinement ce défi et de s’y investir. Les investissements importants réalisés aujourd’hui ne sont qu’un début."

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