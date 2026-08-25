OFFICIEL : le RWDM Brussels recrute un défenseur formé à Marseille

Le RWDM Brussels renforce sa défense avec Aaron Kamardin. Le joueur de 24 ans arrive du Patro Eisden et s'est engagé pour une saison avec le club bruxellois qui évolue en D1 Amateur cette saison.

Le RWDM Brussels accueille un nouveau visage dans sa défense. Le club a annoncé sur X (ex-Twitter) l'arrivée d'Aaron Kamardin, qui s'est engagé pour une saison. Le défenseur de 24 ans arrive en provenance du Patro Eisden et connaît bien le football belge. Il vient apporter une option supplémentaire à l'arrière pour une équipe qui nourrit de grandes ambitions.

𝐀𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐊𝐚𝐦𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞𝐫𝐤𝐭 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞𝐝𝐢𝐠𝐢𝐧𝐠!



Opgeleid bij Olympique Marseille komt Aaron Kamardin over van Patro Eisden Maasmechelen.



Lors de l’exercice 2024/25, l’international comorien a largement contribué à la montée de l’Olympic… pic.twitter.com/Fv9d1yMrYX — RWDM (@rwdm_brussels) August 25, 2026

Aaron Kamardin avait aidé l'Olympic Charleroi à monter en Challenger Pro League

Son parcours en Belgique a débuté en 2023 du côté de l'Olympic Charleroi. Kamardin s'était rapidement installé et a disputé 28 rencontres lors de la saison 2024-2025. Il a participé à la montée des Carolos en Challenger Pro League avant de poursuivre sa carrière dans le Limbourg. Une expérience qui lui a permis d'accumuler du temps de jeu dans les divisions belges.

Formé à Marseille

La Belgique n'était pas la première étape de son parcours. Né à Marseille, Kamardin a été formé à l'Olympique de Marseille, où il a passé plusieurs années durant sa jeunesse. Il a quitté la France pour chercher plus de temps de jeu. Sur le plan international, il a choisi de représenter les Comores (0 sélection).

Un défenseur qui a de l'expérience en D1 Amateur

Le défenseur a près de 60 matchs d'expérience en D1 Amateur. Il connaît bien le niveau auquel évoluera le RWDM Brussels cette saison. Son expérience peut être utile dans un championnat que le club espère quitter rapidement. L'objectif des Molenbeekois est de retrouver la Challenger Pro League dès la saison prochaine.





Le RWDM mise sur son expérience du championnat pour renforcer sa défense. Le site Transfermarkt ne lui attribue actuellement aucune valeur marchande. Le montant versé au Patro Eisden pour son transfert n'a pas été communiqué.