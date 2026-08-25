Un talent de plus quitte la Pro League : un club néerlandais le rapatrie

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Un talent de plus quitte la Pro League : un club néerlandais le rapatrie
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Wout Willemsen va quitter le KRC Genk pour rejoindre le PSV. Le milieu défensif de 17 ans devrait signer son contrat mercredi à Eindhoven.

Selon Rik Elfrink de l'Eindhovens Dagblad, le transfert de Wout Willemsen devrait être finalisé très prochainement. Le joueur devrait signer son contrat avec le PSV mercredi, à condition que les dernières formalités se déroulent sans problème.

Retour dans son ancien club

Ce transfert est surprenant, car Willemsen évoluait au PSV avant de rejoindre Genk. Il était arrivé à Eindhoven en 2019, avant de choisir par la suite le centre de formation du KRC Genk.

Il  a rapidement franchi les étapes. À 15 ans, Willemsen avait signé son premier contrat professionnel avec le club limbourgeois. La saison dernière, il évoluait avec les U18, où il a poursuivi son développement en tant que milieu défensif.

Cette saison, Willemsen était proche de franchir un nouveau cap en intégrant les Jong Genk. Lors de la première journée face à l'AS Eupen, il figurait sur le banc, mais n'était pas entré en jeu.

Une nouvelle chance à Eindhoven

Il n'y aura pas eu de début officiel avec les Jong Genk. À 17 ans, le jeune joueur a plutôt choisi de retourner dans un club qu'il connaît bien.

Au PSV, Willemsen espère donner un nouvel élan à sa progression et se rapprocher progressivement du football professionnel. Son départ représente une perte pour Genk, qui voit l'un de ses jeunes éléments prometteurs choisir de poursuivre sa carrière aux Pays-Bas.

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