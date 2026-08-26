Un ancien jeune de Charleroi part à la relance en D2 néerlandaise

Après avoir été prêté au FC Liège la saison passée, Martin Wasinski était de retour à Schalke 04, où il n'avait que peu de perspectives de temps de jeu. Le jeune défenseur formé au Sporting Charleroi repart donc en prêt, cette fois en D2 néerlandaise.

Martin Wasinski (22 ans) avait été prêté la saison passée au FC Liège. Avec les Sang & Marine, il s'était imposé comme un titulaire important et avait livré une excellente saison au poste de back droit, délivrant 8 passes décisives en 28 rencontres de Challenger Pro League.

Trop cher pour le RFC Liège, Wasinski était retourné à Schalke 04. En 2024, le jeune belge formé au Sporting Charleroi surprenait en effet en signant pour les Königsblauen, en D2 allemande ; il a eu l'opportunité d'y disputer trois matchs jusqu'ici, mais a déjà été prêté deux fois, d'abord au Jong Genk, puis à Liège.

Martin Wasinski à Almere City

Cette fois encore, Martin Wasinski est envoyé en prêt par Schalke 04. Il évoluera cette saison à Almere City, en Keuken Kampioen Divisie (D2 néerlandaise). Le club néerlandais dispose d'une option d'achat associée au prêt, pour un joueur encore sous contrat jusqu'en 2028 à Schalke 04. Wasinski est évalué à 400.000 euros sur Transfermarkt.

"Je considère Almere City FC comme un bon club, avec un bel équilibre entre joueurs d'expérience et jeunes talents", déclare le Belge sur le site officiel de son nouveau club. "C'est une belle opportunité pour moi d'intégrer l'équipe, de contribuer au succès du club et de gagner un maximum de matchs ensemble. J'ai très hâte de me mettre au travail et de poursuivre ma progression ici".



Formé au Mambourg, Martin Wasinski y avait disputé 24 matchs, sans jamais vraiment s'imposer comme un titulaire sous le maillot des Zèbres. Il avait ensuite été prêté au KV Courtrai, où il a disputé 24 matchs, avant de rejoindre Schalke 04 sous forme de transfert gratuit. Ce prêt à Almere City pourrait bien lui permettre de quitter l'Allemagne pour de bon.