Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche

Nathan Saliba a officiellement quitté le RSC Anderlecht pour le Villarreal CF. Son remplaçant le plus probable est Santi Garcia, milieu de terrain espagnol évoluant au Portugal. Mais son club, Gil Vicente, demande beaucoup d'argent.

Le départ de Nathan Saliba se sera finalement ficelé en quelques semaines. De retour de la Coupe du Monde 2026 entouré d'une nouvelle cote à l'international, le Canadien n'était pas vraiment concerné en ce début de saison du Sporting d'Anderlecht, et cela se voyait sur le terrain. Saliba avait perdu sa place dans l'entrejeu au profit du trio Kana-Llansana-Ambros, et son dernier match en Mauve restera l'un de ses pires, sur la pelouse du Freethiel de Beveren.

Pour autant, Vitor Bruno n'avait pas relégué Saliba aux oubliettes comme il l'a fait avec Mario Stroeykens et César Huerta. L'ancien du CF Montréal était toujours un membre à part entière du groupe, et donc un élément important de la rotation dans un noyau qui disputera trois compétitions cette saison. Il faut donc le remplacer.

Santi Garcia, le remplaçant idéal aux yeux d'Anderlecht

Ce remplaçant, cela devrait être, selon les informations de Sacha Tavolieri et de plusieurs sources portugaises, Santi Garcia (24 ans), milieu de terrain du club portugais de Gil Vicente. Le joueur aurait donné son accord à Anderlecht, mais ce n'est pas le plus important, puisque Garcia est encore sous contrat jusqu'en 2028 au Portugal.

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Il y a une semaine de cela, le média Sapo affirmait ainsi que Gil Vicente n'accepterait pas moins de 12 millions d'euros pour son milieu offensif - une somme particulièrement élevée puisque l'Espagnol formé à Getafe n'est estimé qu'à 4 millions d'euros sur Transfermarkt. En plus d'Anderlecht, Toulouse était intéressé, et ce il y a une quinzaine de jours déjà selon Record. Cette dernière source parlait également d'un intérêt espagnol.

Santi Garcia ne présente pas exactement le même profil que Nathan Saliba : si ce dernier était un milieu relayeur qui s'est surtout signalé par ses qualités défensives et devait justement améliorer ses infiltrations s'il voulait passer un cap, l'Espagnol est un milieu créatif avant tout, qui peut aussi évoluer un peu plus bas. Ses chiffres sont assez bons : six buts et trois assists la saison passée dans une équipe qui a terminé sixième du championnat portugais.





La seule folie de Sibierski cet été ?

Mais à plus de 10 millions d'euros, il représenterait un sacré pari pour Antoine Sibierski, qui est jusqu'à présent resté raisonnable sur le marché des transferts. Le plus gros transfert entrant du RSCA cet été est Lukas Ambros (5 millions), tandis qu'un joueur comme Tawfik Bentayeb a été acheté largement en-deçà de sa valeur marchande (4 millions au lieu de 8). Cela ne veut pas dire que le directeur sportif des Mauves n'est pas prêt à faire des folies, mais pas pour n'importe quelle cible.

On se rappelle ainsi que pour Alieu Njie, cité avec insistance au Lotto Park, le Torino demandait une somme très élevée, à savoir plus de 10 millions d'euros : Anderlecht s'est donc rabattu sur des ailiers moins chers. Mais le noyau de Vitor Bruno est presque au complet désormais : un milieu de terrain supplémentaire (et peut-être l'un ou l'autre renfort de nombre en défense) serait la dernière touche. Une touche importante, cependant.

Car Marco Kana n'est pas forcément épargné par les blessures depuis le début de sa carrière, et Enric Llansana évolue à un niveau assez moyen. Lukas Ambros, lui, marche sur l'eau mais reste un jeune joueur qui vient d'arriver en Belgique et qui traversera inévitablement un creux. Derrière, les options de Bruno sont des "kets" de Neerpede. Bref : Santi Garcia serait un renfort bienvenu.