Du lourd pour Anderlecht en Europa League : voici les huit adversaires des Mauves

De Lyon à Marseille en passant par Sunderland, Anderlecht aura droit à plusieurs gros rendez-vous européens. Le tirage a offert aux Mauves un programme relevé cette saison.

Anderlecht connaît les huit équipes qu'il affrontera en phase de ligue de l'Europa League. Le tirage au sort, organisé ce vendredi à 13h, a réservé plusieurs belles affiches aux Mauves. Les Bruxellois retrouveront deux clubs français, Lyon et Marseille. Quatre rencontres auront lieu au Lotto Park et les quatre autres se joueront à l'extérieur.

Les adversaires à domicile

À domicile, Anderlecht accueillera l'Olympique Lyonnais, le RB Salzbourg, Sunderland et Hoffenheim. Le passage de Lyon à Bruxelles sera l'une des affiches les plus attendues. Sunderland offrira un duel face à un club anglais et le RB Salzbourg a une belle expérience européenne. Hoffenheim complète le programme des Mauves devant leur public. Anderlecht aura plusieurs gros rendez-vous à négocier au Lotto Park.

Les adversaires à l'extérieur

Les déplacements offriront un programme très différent. Anderlecht ira au Vélodrome pour défier l'Olympique de Marseille. Les Mauves devront aussi se rendre en Croatie pour affronter le Dinamo Zagreb, en Pologne face au Jagiellonia Bialystok et en Grèce contre l'OFI Crète. Des voyages parfois compliqués avec des ambiances qui peuvent peser dans ce genre de rencontres. Le déplacement à Marseille sera l'un des grands moments de cette campagne européenne.

Anderlecht a validé son billet ce jeudi soir en battant Almaty 3-0. Les Mauves avaient déjà pris une grosse option lors de la première manche et terminent cette double confrontation sur un score total de 6-0. Ils peuvent maintenant se tourner vers l'Europa League, avec huit matchs et des adversaires d'un tout autre niveau.



Le football belge aura deux représentants dans cette Europa League. Anderlecht ne sera pas le seul club bruxellois engagé puisque l'Union Saint-Gilloise participera également à la compétition. Ce tirage offre un mélange intéressant avec des clubs français, anglais, allemands, autrichiens et plusieurs déplacements dans l'est et le sud de l'Europe.