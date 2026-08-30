Un latéral gauche formé à l'OM pour Tubize-Braine

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un latéral gauche formé à l'OM pour Tubize-Braine
Photo: © photonews
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La RUTB tient un nouveau renfort défensif. Le club a annoncé l’arrivée de Nassim Ahmed, défenseur gaucher de 25 ans, qui vient apporter sa polyvalence et son expérience au secteur défensif. International comorien, le joueur connaît déjà bien le football professionnel français.

Nassim Ahmed n'a pas été formé dans n'importe quel club, l'Olympique de Marseille, même si son centre de formation a rarement été réputé pour être le plus prolifique de l'Hexagone. Il a progressivement gravi les échelons au sein du club phocéen jusqu’à décrocher un contrat professionnel en 2020. Le défenseur s’est notamment illustré avec la réserve de l’OM en National 2.

Afin de poursuivre sa progression et de bénéficier de davantage de temps de jeu au niveau professionnel, Nassim Ahmed a ensuite été prêté au FC Sète. Il a poursuivi son parcours au FC Martigues, avant de porter la saison dernière les couleurs du SC Toulon en National 1.

Un profil polyvalent

Le nouveau joueur de la RUTB possède également une expérience internationale puisqu’il compte plusieurs sélections avec l’équipe nationale des Comores.

Gaucher, polyvalent et explosif, Nassim Ahmed est également réputé pour son gros volume de jeu. Un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Serhat Tepe, parti à l'Union Rochefortoise, et qui a rapidement séduit son nouveau club puisqu’il a déjà été titularisé lors du premier match de championnat disputé et remporté mercredi contre le Zébra Elites.

Un nouveau buteur déjà efficace

Notons que lors de ce même match, Tubize-Braine l'avait emporté 1-0 grâce à une réalisation de Franck Vaast, un buteur qui avait été annoncé officiellement quelques heures avant le coup d'envoi du match. Après quatre ans passés à l'Entente Feignies-Aulnoye, club du Nord, de la France, ce joueur de 32 ans doit compenser les départs du meilleur buteur de l'histoire du club, Ismael El Omari, parti au Crossing Schaerbeek, et de Tyron Crame, désormais à l'Olympic Charleroi après un court crochet de quelques matchs au Luxembourg, à Atert Bissen.

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