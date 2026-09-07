Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

Toutes les cinq journées, il sera temps cette saison sur Walfoot.be de prendre la température et de réaliser un baromètre de notre Jupiler Pro League. Quelques tendances se dessinent déjà, et ce ne sont pas forcément celles qu'on attendait.

Reçus cinq sur cinq : La Gantoise, la surprise de ce début de saison

Si vous aviez prédit qu'après cinq journées de championnat, c'est La Gantoise qui occuperait (seule !) la tête du classement, félicitations : vous êtes un oracle, et on aimerait que vous nous donniez les chiffres du Lotto. Les Playoffs 2026 des Buffalos n'auguraient pas du meilleur, et le club ne donnait pas la sensation de s'être énormément renforcé cet été, avec les départs de leur facteur X Michal Skoras et d'un pilier défensif, Samuel Kotto.

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Mais le mercato gantois a visiblement frappé juste là où il le fallait. L'arrivée de Christian Burgess a rassuré cette équipe en manque d'un patron. Son association avec Mouhamed Ngom est déjà l'une des plus solides de Belgique. Josué Vergara semble être une énième bonne pioche en provenance de la Baltique après Terem Moffi, Promise David ou encore Guilherme Smith.

Et surtout, Rik De Mil paraît enfin avoir amené sa patte à cette équipe, qui réalise un sans-faute en ayant battu le Club de Bruges, rien que ça. Combien de temps la belle histoire peut-elle durer ? On est curieux de le voir.

Charleroi, le Standard et Zulte Waregem, bons élèves inattendus

Un peu comme pour Gand, si vous pensiez que le Sporting Charleroi compterait 12 points après cinq journées, vous étiez particulièrement optimiste pour la saison des Zèbres. Mais Mario Kohnen prouve que Mehdi Bayat (et Nicolas Frutos, désormais à la barre carolo) a eu raison de lui faire confiance plutôt que d'aller chercher un entraîneur au CV plus fourni.

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Qu'une équipe ayant perdu Yacine Titraoui, Parfait Guiagon et Etienne Camara cet été, soit ses trois meilleurs joueurs, et n'ayant pour ainsi dire... rien dépensé (Séverin Nioule, acheté 300.000 euros, a été prêté dans la foulée) pour les remplacer, soit aussi performante a cependant tout du hit de l'été qui aura du mal à se confirmer. Mais même dans sa défaite contre l'Union, Charleroi a impressionné. Pourvu que ça dure, se dit-on au Mambourg.



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Et on se dit un peu la même chose à Sclessin, où un peu comme chaque année, l'espoir d'une belle saison renaît. Les Rouches avaient commencé par deux sacrées désillusions, perdant 4 points en deux fins de matchs mal gérées, mais les bases étaient là. Et le Standard a confirmé depuis : trois victoires d'affilée et des recrues qui semblent répondre aux attentes. Rendez-vous au prochain baromètre, car à Liège, on a tendance à ne pas tenir bon la barre.

Enfin, un mot de la surprise Zulte Waregem : après avoir joué les Relegation Playoffs la saison passée, voir l'Essevee cinquième et invaincu en cinq journées est très étonnant. D'autant plus que Zulte a perdu Jeppe Erenbjerg et Joseph Opoku, ses deux éléments offensifs phares. Tout point pris n'est plus à prendre : le Gaverbeek se donne déjà de l'air.

L'Union et Bruges gardent le cap

Sans surprise, les deux meilleures équipes du pays confirment cette saison qu'elles seront encore favorites au titre. Sans vouloir être pessimiste concernant les chances de La Gantoise de réussir une saison folle, seul le Club de Bruges paraît réellement armé pour tenir toute la saison, et ce même si les Blauw & Zwart apparaissent tout de même un poil plus faibles qu'avant le mercato.

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L'USG, elle, est devenue un grand club. Il n'y a pas d'autres façons de l'exprimer, après un énième été ayant vu les cadres unionistes partir... sans que la qualité ni la mentalité ne diminuent d'un poil. Sans une bête perte de points contre Zulte, ce serait le sans-faute. Et plus personne n'est surpris.

Anderlecht et Genk vont devoir passer la seconde

Ils se sont affrontés ce dimanche, et si ce devait être un choc entre deux équipes espérant se mêler à la course au titre, c'est inquiétant. Le RSC Anderlecht et le Racing Genk ne sont pas encore au niveau attendu, même si les Limbourgeois ont au moins pour eux une énorme qualité : ils marquent beaucoup (sauf ce dimanche, donc). On ne doute pas vraiment que Genk prendra une courbe ascendante dans les semaines à venir, mais les départs de Karetsas et El Ouahdi vont être difficiles à compenser.

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Du côté du RSC Anderlecht, c'est presque l'inverse : les renforts ont plu cet été, avec des dépenses quasi-record (seule la première année Coucke a été plus dépensière), mais Vitor Bruno n'a pas encore mis le puzzle offensif en place. Bien logiquement vu le mercato assez fou des Mauves. Mais les points perdus ne se rattrapent plus, certainement pas sans Playoffs, et Anderlecht va devoir très vite enclencher la vitesse supérieure pour ne pas être largué trop vite.

La RAAL, Courtrai et OHL coincés dans les starting-blocks

Tout en bas du classement, on a la sensation que la lutte pour le maintien a déjà commencé. Et les acteurs de cette lutte ne sont pas vraiment inattendus. Après s'être péniblement maintenue en D1A, la RAAL va vivre cette toujours compliquée deuxième saison, et si on a l'impression que les Loups ont plus de qualité footballistique que la saison passée, Edward Still va vite devoir prouver qu'il est l'homme de la situation.

Le KV Courtrai, lui, parait tout simplement trop faible pour la Jupiler Pro League. Aucun point pris et un coach qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a : c'est Hein Vanhaezebrouck qui le disait le mieux, si Michiel Jonckheere maintient ce KVK, il sera l'un des entraîneurs de l'année. On est tout aussi inquiet pour OHL qui s'est déforcé cet été et où Timmy Simons va devoir trouver très vite des solutions, car il est en tête du baromètre des premiers entraîneurs à prendre la porte si rien ne change...