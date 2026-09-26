Officiel : la plus grosse énigme des entraîneurs libres sur le marché belge a retrouvé un banc de touche

Cet été, Marink Reedijk apparaissait comme une anomalie dans la liste des entraîneurs sans club après sa saison historique pour ramener Beveren en D1A. L'entraîneur néerlandais a tout de même fini par retrouver un banc de touche.

Déjà surnommé 'Professeur' à l'issue de son mandat à la tête des RSCA Futures, Marink Reedijk a frappé bien plus fort encore en terminant la saison invaincu avec Beveren, le tout grâce à un football devenu insaisissable pour les autres équipes de la série.

Mais il a ensuite décidé de ne pas poursuivre l'aventure au Freethiel. Dans l'attente de l'appel d'un club plus ambitieux ? Pour ne pas vivre un scénario à la Michiel Jonckheere en cas de mauvais départ ? Sans doute un peu des deux.

Un été frustrant pour Reedijk

Toujours est-il que malgré son profil de plus en plus reconnu, l'entraîneur néerlandais n'a pas trouvé le projet tant attendu durant l'intersaison. Il a donc dû attendre les premiers départs pour se recaser.

C'est finalement du côté d'Hibernian qu'il reprend du service. Le club écossais a été éliminé par La Gantoise en barrage de Conférence League et n'a remporté que deux des sept premiers matchs de championnat. L'entraîneur David Gray a donc sauté.

Cinquième de Premiership la saison dernière, Hibernian doit se refaire une santé

Reedijk apparaissait, à en croire le directeur sportif Malky Mackay, comme le candidat idéal pour relancer la machine : "Nous avons entamé ce processus avec une idée précise du type d'équipe que nous souhaitions continuer à bâtir et des qualités que nous recherchions chez notre prochain entraîneur. La philosophie de jeu de Marink, son travail avec les joueurs et son style de leadership correspondent parfaitement à cette vision".





Le principal intéressé partage son enthousiasme : "C’est l’un des plus grands clubs du football écossais, avec une histoire, une identité et une base de supporters uniques, et je suis impatient de vivre cette passion et ce lien de près. Je ressens l’ambition et je vois de la clarté dans les objectifs du Club. C’est en grande partie ce qui m’a attiré ici".