Arnaud Bodart titulaire face à son ancienne équipe, le LOSC ? L'entraîneur du Havre a pris sa décision

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Arnaud Bodart titulaire face à son ancienne équipe, le LOSC ? L'entraîneur du Havre a pris sa décision
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Le Havre va affronter le LOSC en déplacement ce samedi (17h15) en Ligue 1. Un match particulier pour Arnaud Bodart, qui vient récemment de quitter les Dogues pour rejoindre les Havrais. La nouvelle équipe de l'ancien joueur du Standard de Liège a confirmé sa présence dans le groupe du Havre ce samedi matin.

Nicolas Baccus

Arnaud Bodart privé de retrouvailles avec le LOSC : l'entraîneur du Havre a tranché et laisse l'ancien gardien du Standard de Liège sur le banc

Didier Digard a finalement décidé de ne pas aligner Arnaud Bodart face à son ancienne équipe. L'ancien gardien du Standard de Liège démarre sur le banc face au LOSC. Gauthier Gallon a été préféré dans les buts, comme le pressentait Benoît Donckele, suiveur du Havre pour le quotidien Paris-Normandie.

Le onze du Havre :

Gallon, M. Ndiaye, Seko, Ouziad, Touba, Ebonog, R. Ndiaye, Richardson, Maja, Nakamura, Samatta.

Les remplaçants :

Bodart, Koffi, Sasso, Mizuta, Mosengo, Mwanga, Zohouri, Bouneb, Fofana.

Le coup d'envoi sera donné à 17h15.

Le Havre va affronter le LOSC en déplacement ce samedi (17h15) en Ligue 1. Un match particulier pour Arnaud Bodart, qui vient récemment de quitter les Dogues pour rejoindre les Havrais. La nouvelle équipe de l'ancien joueur du Standard de Liège a confirmé sa présence dans le groupe du Havre ce samedi matin.

Seuls deux portiers sont repris : Arnaud Bodart et Gauthier Gallon. Depuis la blessure de Lionel Mpasi, c'est le dernier joueur cité qui a pris place dans les cages. Mais Arnaud Bodart pourrait prochainement s'y installer.

Arnaud Bodart attend toujours de faire ses débuts avec Le Havre

Pour l'instant, il n'a été qu'à une seule reprise dans le groupe du Havre. Il était dans l'équipe qui a affronté Toulouse le 19 septembre (défaite 3-2). Il attend toujours ainsi de faire ses débuts.

Débuter face à son ancien club, le LOSC, pourrait être quelque chose de particulier pour lui. Il pourrait être encore plus motivé à se surpasser. Reste à voir ce que choisira l'entraîneur du Havre, Didier Digard. Une première titularisation serait évidemment un moment important pour le gardien belge, qui espère retrouver du temps de jeu.

Gauthier Gallon pourrait conserver sa place

Benoît Donckele, suiveur du Havre pour le quotidien Paris-Normandie, n'est pas convaincu qu'Arnaud Bodart démarrera la rencontre : "Pour moi, mais ce n’est qu’une impression toute personnelle, Digard va repartir avec Gauthier Gallon dans les buts. Titulariser, pour la première fois depuis son arrivée au Havre, Bodart sur la pelouse de Lille, son ancien club, où tout ne s’est pas très bien passé, ce serait à double tranchant. Je ne suis pas sûr que le staff voudra courir ce risque-là, parce que c’en est un…"

Une chose est en tout cas certaine : Arnaud Bodart veut jouer. Il a d'ailleurs disputé 45 minutes d'un match amical où Le Havre s'est imposé 6-1 face à Boulogne-sur-Mer il y a un peu plus d'une semaine.

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