Arnaud Bodart titulaire face à son ancienne équipe, le LOSC ? L'entraîneur du Havre a pris sa décision

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Le Havre va affronter le LOSC en déplacement ce samedi (17h15) en Ligue 1. Un match particulier pour Arnaud Bodart, qui vient récemment de quitter les Dogues pour rejoindre les Havrais. La nouvelle équipe de l'ancien joueur du Standard de Liège a confirmé sa présence dans le groupe du Havre ce samedi matin.





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