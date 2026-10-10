"Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges

Chafik Ouassal, journaliste football
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"Il doit le mériter ce temps de jeu" : une problématique pointée dans l'attaque des Diables Rouges
Photo: © photonews
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L'ancien entraîneur considère la position d'attaquant comme un problème pour les Diables Rouges et estime qu'il n'y a actuellement pas de leader d'attaque qui se démarque vraiment dans la formation de Mark van Bommel.

La trêve internationale vient de prendre fin, les bilans ont été tirés aux quatre coins du Royaume à propos des Diables Rouges version Mark van Bommel. La tâche du Néerlandais n'a pas été, et ne sera pas aisée, comme on le sait.

"La dynamique est meilleure, c'est plus agréable à suivre, c'est certain. Mais au final, il faut regarder les chiffres, à travers toute cette positivité. Contre la Turquie, nous avons trop donné et c'est le seul match où nous avons eu plus de 'expected goals' que l'adversaire. Là, nous avions 2,15 et la Turquie 1,8. C'était très serré", a analysé Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

Le néant derrière Romelu Lukaku

Interrogé sur la nécessité pour Romelu Lukaku d'avoir plus de temps de jeu à Fenerbahçe, l'ancien coach d'Anderlecht et de La Gantoise a été clair : "Il doit aussi le mériter ce temps de jeu. Je trouve que le poste d'attaquant chez les Diables Rouges est un poste problématique, maintenant que Romelu Lukaku vieillit et joue moins", poursuit-il.

"Charles De Ketelaere est la meilleure option, mais il n'est pas attaquant. Loïs Openda, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse des merveilles tout d'un coup. Il reste peut-être Matias Fernandez-Pardo ?", propose-t-il. "Il peut aussi mettre la pression et a de l'énergie. Mais apparemment, il n'a pas laissé une forte impression à van Bommel pendant les entraînements, vu son temps de jeu", conclut Vanhaezebrouck.


HvH termine par un peu plus de positif et d'optimisme, mais reste prudent dans son jugement sur les Diables Rouges sauce van Bommel : "Je suis positif, mais pas au point de chanter 'Hallelujah' et parler déjà de football champagne, cela serait simplement compenser la négativité accumulée durant le mandat de Rudi Garcia", ponctue Vanhaezebrouck.

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