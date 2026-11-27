Les RSCA Futures affrontent le Jong Genk à Geel ce vendredi en Challenger Pro League. Le week-end dernier, les espoirs limbourgeois avaient titularisé sept joueurs du noyau A du Racing face au Beerschot. De quoi relancer le débat sur l'équité de la compétition.

Le week-end dernier, le Jong Genk s'est incliné 5-1 face au Beerschot avec sept joueurs du noyau A dans son onze de départ. Emile Doucouré, Milan Roganovic, Ibrahima Sory Bangoura, Nikolas Sattlberger, August De Wannemacker, Aaron Bibout et Jerry Afriyie, tous repris dans l'effectif de l'équipe première du Racing, étaient titulaires.

Un onze qui relance le débat en Challenger Pro League

Certains de ces choix s'expliquent par la situation des joueurs. Doucouré est le deuxième gardien du Racing derrière Lucca Brughmans, tandis qu'Afriyie revenait tout juste de blessure.

Reste que titulariser sept éléments du noyau A dans un même match de Challenger Pro League demeure inhabituel, même si le Racing l'a déjà fait. Les renforts venus de l'équipe première lui ont d'ailleurs valu plusieurs critiques ces dernières semaines.

Anderlecht a lui aussi déjà aligné des joueurs expérimentés avec les Futures. À l'approche du déplacement à Geel, le Sporting préfère toutefois éviter d'alimenter le débat, selon nos confrères de Het Nieuwsblad.

Les Futures peuvent recoller au Jong Genk

Battus par le RFC Liège, les RSCA Futures abordent ce duel avec trois points de retard sur Jong Genk, qui a disputé un match de plus, dans la bataille du bas de tableau.





En cas de victoire à Geel, les Bruxellois reviendraient à hauteur des Limbourgeois tout en conservant un match en retard. Ils feraient donc une très bonne opération sur le plan comptable.