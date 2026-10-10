"Il fait un super début de saison" : Meunier encense un Diable qu'il s'apprête à affronter en Premier League

Cet après-midi (16h00), Thomas Meunier et Maxim De Cuyper s'affronteront en Premier League. Sunderland recevra Brighton pour le compte de la sixième journée du championnat anglais. Le Diable Rouge qui évolue chez les Seagulls réalise un bon début de saison, ce que Thomas Meunier n'a pas hésité à mentionner lorsqu'il a été interrogé sur son compatriote en marge de la rencontre.

La trêve internationale étant désormais terminée, c'est le retour des championnats. Et c'est évidemment le retour de l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur championnat, la Premier League. Lors de ce week-end, de superbes affiches seront au rendez-vous en Angleterre. Il y aura notamment un Manchester United - Tottenham ou encore un Liverpool - Manchester City.

Mais nous, intéressons-nous à une rencontre peut-être moins séduisante sur le papier : Sunderland - Brighton. Elle nous intéresse puisqu'un Belge évolue de chaque côté, Thomas Meunier à Sunderland et Maxim De Cuyper à Brighton.

Thomas Meunier à propos de Maxim De Cuyper

Thomas Meunier a pris la parole sur son coéquipier avant ce match : "Il fait un super début de saison. Il est ailier maintenant. C'est fini d'être back gauche. Ça fait partie d'un plan tactique, sa position plus offensive. C'est pas juste me mettre là comme ça. Ce n'est pas tombé du ciel. Il apporte quelque chose. On l'a déjà vu, Max, c'est pas vraiment un défenseur, c'est un ailier dans l'âme ou un wing-back."

"Et on le sent beaucoup plus à l'aise avec le ballon que sans le ballon. Je trouve ça bien qu'il puisse apporter ce qu'il fait de mieux. C'est-à-dire beaucoup d'apport offensif", a-t-il ajouté au micro du diffuseur de la Premier League en Belgique francophone, Play Sports.

Thomas Meunier, qui n'a pas pu recroiser son équipier en équipe nationale comme il n'a pas été repris par Mark van Bommel, a mis en avant les qualités de Maxim De Cuyper : "Il a un super pied gauche, un très bon pied droit. Il peut faire des assists et marquer. Il comprend le jeu. Max est intelligent. Ça, tu le vois. Le fait d'être polyvalent apporte quelque chose d'assez positif à leur équipe."



Lire aussi… Une ancienne révélation de Pro League bientôt aux côtés de Vincent Kompany au Bayern ?›