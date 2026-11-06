Réaction L'Union continue à faire sensation en Europe : "Ce n'était pas un match pour les cardiaques"

L'Union continue à faire sensation en Europe : "Ce n'était pas un match pour les cardiaques"
Photo: © Photonews

David Hubert est un coach comblé après la victoire de l'Union à Vigo. Même si son équipe a souffert, c'est un nouveau carton plein dans cette Europa League.

De l'ouverture du score du Celta au doublé de Zeneli suivi d'une grosse pression galicienne jusqu'à ce penalty raté, l'Union est passée par toutes les émotions à Vigo. Mais à la fin, c'est la fierté qui prédomine.

"Non, ce match n'était vraiment pas pour les cardiaques. C'était une belle soirée européenne. Nous savions que ça n'allait pas être facile. Nous voulons imposer notre jeu et nous y sommes parvenus à certains moments. Mais quand on ne le fait pas, il faut savoir rester solides", confirme David Hubert en conférence de presse.

L'Union a plié mais n'a pas rompu

Le plus bel exemple est sans doute Guilherme, qui connaît désormais toutes les ficelles du métier, se montrant précieux défensivement à défaut de créer le déséquilibre dans le dernier tiers aujourd'hui. "Il a dû s’entraîner pendant 11 mois à défendre, mais désormais, c’est quelque chose qu’il fait automatiquement".

Hervé Koffi a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice, avec des arrêts de très haut vol. "Nous avons pu compter sur un bon gardien. Nous avons bien défendu, et dès qu’ils parvenaient à percer, il était là. C’est dans ce genre de matchs qu’on voit toute ses qualités. Nous avons un groupe jeune avec beaucoup de nouveaux venus. C’est pourquoi il est important d’avoir quelqu’un comme lui derrière, avec de l’expérience".

Lire aussi… La fièvre du jeudi soir pour une Union héroïque : "C'était un match d'hommes, on aime souffrir"
L'Union aurait tout de même pu s'épargner quelques sueurs froides en fin de match si Zeneli avait le break sur penalty. Un penalty tombé un peu de nulle part : personne n'avait vu venir l'intervention du VAR pour une faute de main remontant très loin. "Je n’ai pas tout de suite compris pourquoi il s’est tourné vers la VAR. Je n’avais rien vu dans notre surface, je ne savais pas trop. Mais c’était clairement une faute de main".

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