"Une prestation intimidante", "Comme des taureaux" : la presse espagnole sous le choc de l'Union

Le Celta s'est révéillé groggy après la défaite d'hier soir contre l'Union Saint-Gilloise. La presse locale se montre d'ailleurs particulièrement élogieuse envers les Bruxellois.

La Liga avait déjà fait connaissance avec l'Union à l'occasion du partage face à la Real Sociedad. Cette fois, le Celta Vigo a carrément été battu chez lui par le vice-champion de Belgique. Et en feuilletant la presse galicienne ce matin, on comprend que la prestation proposée a marqué les esprits.

El Correo Gallego ne dit pas autre chose : "La prestation de l'Union Saint-Gilloise était très intimidante. Par leur pressing et leurs combinaisons rapides, souvent en une touche, les Belges ont acculé le Celta dans sa propre surface".

La philosophie saint-gilloise suscite une certaine admiration. "L'Union est restée fidèle à ses principes. À chaque occasion, elle a cherché à dominer, à dicter le jeu et à acculer le Celta dans sa moitié de terrain.

L'Union sans complexe

"Les Belges, grâce à leurs excellents mouvements, ont déstabilisé le Celta, qui a tenu bon jusqu'à ce qu'Adem Zorgane - leur joueur le plus technique - adresse une passe sublime à Besfort Zeneli qui, après avoir éliminé Marcos Alonso, a égalisé", peut-on lire.

La dernière demi-heure a forcément un peu plus mis en avant le talent d'Hervé Koffi. "Même tous ces assauts n'ont pas suffi à percer le mur de l'Union Saint-Gilloise, qui repart finalement avec un résultat inattendu".



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De son côté, La Voz de Galicia a également été impressionné. "Le Celta avait besoin de joueurs frais face à un adversaire direct, rapide et intense, prêt à presser haut. Les cinq premières minutes furent un véritable déluge de jeu : l’Union Saint-Gilloise occupait le dernier tiers du terrain, récupérait le ballon haut et étouffait un Celta qui peinait à sortir de sa moitié de terrain. Vigo affrontait un adversaire très offensif, dont les joueurs se ruaient à l'attaque comme des taureaux".

L'Espagne impressionnée

Vigo a pourtant mis en lumière certaines failles. "Sans le ballon, les Belges semblaient en difficulté, et le Celta pénétrait dans la surface en position favorable, mais sans succès".

Chose impensable il y a quelques années, l'Union avait plus d'expérience européenne que son adversaire de jeudi. Face à des Bruxellois fêtant leur 50e match continental depuis leur remontée en D1A, le Celta manquait un peu de vécu, n'alignant d'ailleurs qu'un seul trentenaire.

"Des matchs comme celui contre l'Union Saint-Gilloise accélèrent le processus de construction d'une équipe avec de jeunes joueurs. C'est une mine d'or d'expérience et d'informations", confirme La Voz de Galicia.