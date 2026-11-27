Vincent Kompany est de retour, mais le Bayern Munich traverse actuellement une période compliquée. Le club bavarois doit notamment composer avec les blessures de Harry Kane, Michael Olise et Manuel Neuer et reste sur deux matchs sans victoire (une défaite et un match nul).

Les Munichois ont également perdu la tête de la Bundesliga au profit du Borussia Dortmund après leur partage contre Cologne (1-1). À cela s'ajoutent des tensions en interne. Joshua Kimmich a ouvertement critiqué la direction du club pour sa gestion du dossier Jamal Musiala.

Vincent Kompany ne se laisse pas perturber

"Je vais devoir vous décevoir : tout le monde ne se préoccupe pas de cela", a répondu Vincent Kompany lorsqu'il a été interrogé sur la manière dont lui et son équipe géraient la situation actuelle.

"Et il y a une raison à cela. Ce n'est pas que nous sommes naïfs ou que nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous", a-t-il ajouté.

Le déplacement à Hambourg, la priorité absolue

Les Bavarois n'ont qu'une priorité en tête : "Mais il y a une priorité absolue, et cela commence demain avec le match entre Hambourg et le Bayern. C'est ce qui compte et c'est quelque chose sur lequel je peux avoir une influence."

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"Nous avons déjà suffisamment de défis à relever de notre côté. Nous devons simplement nous assurer que l'équipe est prête à se battre et à remporter ce match, et cela demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Il ne reste tout simplement pas beaucoup de temps pour se préoccuper d'autres choses", a-t-il conclu en conférence de presse.