À l'approche du retour d'Ivan Leko à Sclessin, ce dimanche pour Standard - Club de Bruges, Boli Bolingoli se souvient d'un épisode qui l'a marqué. Le latéral gauche a raconté comment son ancien entraîneur avait réagi après une erreur de sa part qui avait coûté la victoire aux Rouches à Charleroi.

Pour la première fois depuis son départ du Standard, Ivan Leko retrouvera Sclessin ce dimanche, à l'occasion du choc entre les Rouches et le Club de Bruges.

Le Croate a apprécié son passage en bord de Meuse, même s'il aurait aimé qu'il se termine autrement. Passé par les deux clubs et aujourd'hui sans employeur, Boli Bolingoli considère Leko comme le meilleur entraîneur qu'il ait côtoyé au cours de sa carrière.

"On peut le comparer à Pep Guardiola dans sa manière de faire le show le long de la ligne puis de protéger ses joueurs par la suite", a expliqué le latéral gauche de 31 ans au micro de nos confrères du groupe IPM.

Ivan Leko a sa manière bien à lui de protéger ses joueurs

Pour illustrer ses propos, Bolingoli se souvient d'un déplacement à Charleroi. Sur un corner, Dabbagh lui avait échappé au marquage pour égaliser à la dernière seconde. "Dans le vestiaire, c'était tendu. Le coach est rentré et nous a dit de fermer notre g..., puis il est parti", raconte l'ancien Rouche.

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"Deux semaines plus tard, j'ai livré un très bon match et il m'a serré dans ses bras pour me dire qu'il était très énervé après le match à Charleroi mais qu'il avait préféré garder cette colère pour lui parce qu'il m'aimait bien. C'était sa façon de me protéger." Ivan Leko n'a laissé personne indifférent au Standard. Ce dimanche, c'est sur le banc brugeois qu'il retrouvera le public de Sclessin.