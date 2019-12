"Un pas de plus vers le Heysel" pour Zulte Waregem

Le rêve de Coupe de Belgique se poursuit pour Zulte Waregem, qui a eu raison de Charleroi, mardi soir, au terme d'un match "très compliqué", mais plutôt bien maîtrisé par les hommes de Francky Dury.

Ce n'était sans doute pas le match le plus spectaculaire de la saison. "Mais ce n'est pas le plus important", sourit Ewoud Pletinckx. "En première période, les deux équipes voulaient surtout éviter de prendre un but et c'était un match assez fermé."

Pourtant, Zulte Waregem a connu quelques frayeurs en début de rencontre. "La vitesse de Mamadou Fall aurait pu nous coûter cher", confirme Franky Dury. "Comme nous, Charleroi a eu plusieurs belles occasions en première période."

Un adversaire de grande qualité.

Mais l'ouverture est tombée après le repos... "Grâce à un superbe but de Saido Barahino", se réjouit le coach du Essevée. Et si Charleroi a tout tenté pour revenir, le but de Cyle Larin a mis tout le monde d'accord dans les arrêts de jeu. "Une délivrance" pour Ewoud Pletinckx: "Parce que c'était tendu jusqu'au bout."

"C'est un pas de plus vers le Heysel", lâche le défenseur central. Et une énorme satisfaction pour Francky Dury: "Je suis très heureux de la qualification, mais surtout très fier de mon équipe. Parce que nous avons éliminé un adversaire de très grande qualité au terme d'une très bonne prestation."