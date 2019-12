Les supporters gantois s'insurgent concernant le prix des billets pour le match contre l'AS Roma

Ce lundi, La Gantoise a hérité de l'AS Roma en seizième de finale de l'Europa League. Un très beau tirage mais surtout trop onéreux aux yeux des fans gantois.

Les prix des billets pour le match retour à la Ghelamco Arena entre La Gantoise et l'AS Roma en seizième de finale de l'Europa League sont critiqués par les supporters. Les prix varient entre 35 à 85 euros et pour de nombreux fans gantois, c'est un peu trop cher. Sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de protestations.

Pourtant, La Gantoise a tenu à défendre avec ferveur concernant sa politique de prix via Patrick Lips (directeur des communications). "Il s'agit bien sûr d'une très belle affiche. L'AS Roma est un cador européen habitué à disputer la Ligue des champions. Il est logique que nous demandions ensuite des prix plus élevés que lors des matchs précédents", a-t-il expliqué à nos confrères de Het Nieuwsblad.

"D'un autre côté, nous avons choisi des prix inférieurs à ceux de Tottenham", soutient Lips. "De plus, nos fans pouvaient déjà profiter de trois matchs gratuits: le match de gala contre l'AZ Alkmaar et nos deux premiers matchs préliminaires en Europa League. Je suis convaincu que ce sont des prix équitables et que nos fans feront preuve de compréhension pour cette décision", a conclu Patrick Lips.