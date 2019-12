Bruges déjà champion? Vincent Mannaert tempère et en rajoute une couche sur les playoffs 1

Beaucoup d'analystes, de suiveurs et de supporters s'accordent pour dire que le titre ne peut pas échapper à Bruges cette saison, mais les Blauw en Zwart restent prudents.

"Que peut-il encore nous arriver? On peut encore perdre beaucoup de matchs", répond le Manager Général de Bruges à la RTBF. D'autant que le système des playoffs ne sera pas favorable à Bruges cette saison. "On va perdre la moitié de nos points, donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer."

Un championnat sans division des points et sans playoffs

Depuis plusieurs années, le Club de Bruges milite d'ailleurs pour supprimer les playoffs et la direction n'a pas changé d'avis. "J'espère qu'on pourra supprimer la division des points. Je sens qu'il y a de plus en plus de clubs qui rejoignent notre avis", estime Vincent Mannaert.

"D'un point de vue sportif, ce n'est pas correct de diviser les points par deux. Quand tu gagnes des points, tu les mérites", insiste-t-il. Et le Club continuera d'appuyer pour revenir à un format de compétition plus classique: "On ne voit pas ça dans les autres grandes compétitions. Et notre philosophie est très claire: on préfère une compétition sans playoffs et sans division des points."