Les Anversois l'ont senti aussi : "Le Standard n'avait plus les ressources"

Ce quart de finale à Sclessin fut une rencontre à deux visages, avec un Standard plus fort avant le repos, mais trop court à tous niveaux après la pause. L'Antwerp en a pleinement profité pour faire parler de ses atouts.

L'Antwerp avait commencé à repointer le bout du nez avant de faire basculer la rencontre en l'espace de trois minutes. La différence semblait déjà faite avant que Mbokani ne tue tout suspens. "On sentait qu'ils avaient moins de fraîcheur en seconde période, le coach nous a donc dit de pousser. On a prouvé que l'on était plus frais et plus fort physiquement", a réagi Dino Arslanagic.

Alexis De Sart, autre ex-rouche qui fêtait sa première victoire à Sclessin, en disait plus. "On savait qu'ils enchaînaient beaucoup de matches, et qu'ils allaient être plus fatigués en seconde période. On n'a pas fait exprès de jouer moins bien en première période, mais on a décidé de jouer un peu plus haut, on les a mis sous pression dès le début de la deuxième et ça a payé."

On avait pu faire tourner contre Eupen

Le médian confirme que la confiance était alors grande dans leurs rangs. "On a vu que le Standard n'avait pas spécialement de ressources pour revenir, ils avaient déjà dû faire un changement avant la mi-temps et la fatigue a dû jouer son rôle. On a profité de cela, mais le résultat est mérité."

Alors que le Standard venait de défier Arsenal et Anderlecht sur la dernière semaine, l'Antwerp n'a eu qu'un sobre adversaire dans son Bosuil samedi. "On a pu faire tourner un peu contre Eupen samedi, on pouvait arriver ici avec des joueurs frais et ceux sur le banc pouvaient apporter du dynamisme. C'est ce qui s'est passé, ça a fait la différence", conclut De Sart.