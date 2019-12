Le projet de loi pour limiter les agissements des agents de joueurs a été soumis

Le ministre MR Denis Ducarme est l'auteur de la soumission de ce projet.

Depuis l'opération "Mains Propres", les politiques et les dirigeants du monde du football s'activent pour mettre en place de nouvelles réglementations.

Het Laatste Nieuws rapporte que Denis Ducarme a soumis le projet de loi qui vise à contrôler et limiter les agissements des agents de joueurs. Cette proposition veut faire en sorte que les agents ne puissent plus agir pour deux parties dans le même dossier (c'est-à-dire joueur et club).

Les commissions perçues seraient limitées et les comptes annuels soumis par les agents devront être transparents.

En cas de non-respect de cette loi, si elle vient à être approuvée, le ministre MR demande des sanctions allant d'une amende de 100.000 euros à une peine de prison d'un an.