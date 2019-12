Abdulia Sanyang : "Le coach m'a dit que si je jouais mal, je ne pourrais pas rentrer en Gambie"

Depuis l'arrivée de Peter Maes sur son banc, Lommel revit et le prouve lors de ce second tour.

Lommel a relancé la D1B en battant le leader Beerschot. La course pour remporter la tranche reste plus qu'indécise, car Lommel luttait contre la relégation lors du premier tour et s'est désormais invité à la course à la tranche.

Abdulia Sanyang était proche de son meilleur match, voir le meilleur : "Le coach m'a dit que c'était mon meilleur match. J'ai joué mon meilleur match aujourd'hui, car j'ai joué toute la rencontre et me suis crée des chances. Avant le match, le coach m'a dit que si je jouais mal, je ne pourrais pas rentrer en Gambie voir ma famille, donc je me suis donné à fond (rires)", confiait Sanyang au micro de Proximus Sports.

Pour sa toute première expérience en Europe en tant que pro, Abdulia Sanyang semble prendre ses marques : "C'est ma première expérience pro et mon premier séjour en Europe. Le niveau pro n'est pas facile, je dois assimiler le système ce n'est pas évident mais je travaille dur. J'ai la chance de cotoyer un super coach et Lommel est mon équipe, c'est ma vie actuellement donc je suis concentré dessus."