Jonathan David sur la pelouse contre Bruges? "Il veut revenir le plus vite possible"

De retour du Canada, deux semaines après le décès de sa maman, Jonathan David sera-t-il sur la pelouse cet après-midi?

Le jeune Canadien fait partie de la sélection retenue par Jess Thorup pour la bataille des Flandres et pourrait entrer en action, comme l'a dit le Danois en conférence de presse. "Jonathan veut revenir sur le terrain le plus vite possible et se battre pour cette équipe."

"Il a aussi vu à quel point les supporters de Gand ont voulu le soutenir pendant son absence et il veut se battre pour eux", ajoute Jess Thorup.

Le mot d'ordre est en tout cas clair à Gand: être là pour Jonathan David. "Tout le monde ici a cette responsabilité. Quand tu perds ta maman aussi jeune, tu as besoin d'un bon entourage et nous voulons être cet entourage pour lui", conclut le coach des Buffalos.