Westerlo s'est amusé à Lokeren, un peu plus dans le trou

L'ex-Trudonnaire Igor Vetokele s'est mis en évidence, les Campinois renouent avec la victoire après un petit 1 sur 12.

De retour chez nous depuis octobre après une dernière saison à Charlton, Igor Vetokele a doublé son compteur buts en D1B. L'attaquant d'origine angolaise a ouvert le score à Daknam à la 13e avant de fixer le score à 0-4 en fin de partie.

Buyl avait doublé la mise à la demi-heure, alors que Kurt Abrahams avait refroidit un peu plus l'équipe de Vreven en début de seconde période.

Malgré le changement d'entraîneur, Lokeren est plus que jamais en difficulté. Le relégué de la D1A, lanterne rouge, est maintenant devancé de six points par Lommel, vainqueur contre le Beerschot et de cinq par Roulers, qui a partagé contre l'Union.