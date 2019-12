Zulte Waregem prolonge l'un de ses titulaires indiscutables : "Un joueur intelligent!"

Zulte Waregem a commencé les vacances avec de bonnes nouvelles pour les supporters en prolongeant l'international Espoirs Ewoud Pletinckx. Le défenseur de 19 ans est maintenant sous contrat jusqu'en 2023 avec les Flandriens.

Pletinckx est entré en scène l'hiver dernier. Un an plus tard, il est devenu un incontournable de l'équipe de Francky Dury. "Ewoud fait d'énormes progrès", explique Dury. "C'est un joueur intelligent et intelligent. Il apprend très rapidement."

Le jeune défenseur lui-même est ravi du contrat. "Je suis très satisfait de la confiance du club. Je me sens bien ici et c'est l'endroit idéal pour continuer à évoluer. "