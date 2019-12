Le foot pendant les fêtes en Belgique? "Quand on fait le plus beau métier du monde"

Instauré depuis quelques années en Pro League, le Boxing Day à la Belge n'a pas que des détracteurs.

À l'entraînement en ce jour de Noël, Sammy Bossut s'est d'ailleurs confié sur le sujet, sur le compte Twitter de Zulte Waregem. "Travailler le jour de Noël? Ce n'est pas si dérangeant, quand on pratique, tous les jours, le plus beau métier du monde", sourit-il.

"Cet après-midi, on va encore profiter des fêtes, bien se reposer et demain on donnera tout." Avec un sacré programme pour diriger la dinde: Zulte Waregem terminera son année 2019, à domicile, contre le Club de Bruges.