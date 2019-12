Gareth Southgate voit la Belgique et la France favoris à l'Euro 2020

Quelles équipes seront favorites lors de l'Euro 2020 ? Gareth Southgate a répondu à cette question dans un long entretien, évoquant sa propre équipe, l'Angleterre, qui disputera plusieurs matchs à domicile ...

L'Angleterre disputera ses rencontres de poules à Wembley, à domicile, avant d'y revenir à partir des demi-finales si les Three Lions vont jusqu'à ce stade de la compétition. De quoi en faire l'un des favoris à la victoire finale, eux qui ont déjà terminé quatrièmes du Mondial 2018. Mais Gareth Southgate préfère rester prudent ...

"Notre cote sera intéressante. Mais je pense que la Belgique et la France ont fait leurs preuves en tant que meilleures nations d'Europe et mondiales", pointe le sélectionneur de l'Angleterre. "Le Portugal est champion en titre et vainqueur de la Ligue des Nations, une équipe avisée et qui a l'expérience de la victoire", ajoute Southgate. "Notre équipe est de plus en plus jeune, nous devons faire attention à ne pas l'être trop. Les attentes sont énormes en interne et nous voulons que les supporters soient enthousiastes".