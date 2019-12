Le Club de Bruges renoue avec le succès face à Zulte Waregem

Un doublé de David Okereke aura mis les Blauw en zwart à l'abri en seconde période.

Après un partage face à Gand avant Noël, le Club de Bruges a retrouvé la voie du succès en s'imposant 4-0 à domicile face à Zulte Waregem.

Les troupes de Philippe Clement ont ouvert la marque grâce à Krepin Diatta à la demi-heure de jeu. En deuxième mi-temps, David Okereke a fait une montée au jeu plus que remarquable. Deux minutes après son entrée sur le terrain, il a marqué le deuxième but de son équipe avant de s'offrir un doublé... trois minutes plus tard ! Ruud Vormer inscrivait le 4e et dernier but de la rencontre dans le temps additionnel.

Avec cette nouvelle victoire, les Blauw en zwart (49pts) confirment leur première place au classement avec 11 points d'avance sur l'Antwerp, son dauphin. Zulte Waregem, de son côté, loupe la chance d'intégrer le top 6 et reste 7e, à égalité de points avec Genk.