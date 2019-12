Franky Vercauteren a identifié le danger: "Il a pris une autre dimension"

Meilleur buteur du championnat et atout phare u Great Old cette saison, Dieumerci Mbokani sera le danger numéro 1 pour les Mauves, ce soir, au Bosuil.

Un attaquant que Franky Vercauteren connaît plutôt bien. C'est lui qui avait lancé le Congolais en 2006. Et il sait ce qui attend ses défenseurs pour le dernier match de l'année. "On va devoir lui accorder une attention particulière", confirme le coach bruxellois.

Il est efficace, mais il pèse aussi sur une défense.

"On sait que le jeu de l'Antwerp est basé sur ses qualités et on sait qu'il faut toujours le tenir à l'oeil", prévient encore Franky Vercauteren. D'autant que Dieumerci Mbokani a bien grandi depuis que les deux hommes se sont côtoyés. "Il a encore pris une autre dimension", confirme-t-il.

"Je ne vais pas dire que c'est le meilleur attaquant de Belgique. Mais c'est assurément l'un des meilleurs." Il a en tout cas toutes les qualités requises pour revendiquer ce titre. "Son efficacité a toujours été l'une de ses plus grandes qualités. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, mais il pèse aussi beaucoup sur une défense."