La dernière mission du Sporting de Charleroi

Au tour du Sporting de Charleroi de mettre fin à son année 2019. Avec une mission claire, contre Ostende, ce vendredi: prendre les trois points et conforter encore un peu plus la place dans le top 6.

Faire oublier les deux derniers faux-pas

Intraitables depuis près de deux mois, les Zèbres ont quand même vécu une semaine délicate avant Noël. Une élimination à Zulte, en Coupe de Belgique, puis un partage à Mouscron: le Sporting a besoin d'une victoire pour partir en vacances l'esprit léger et avec le sentiment du devoir accompli.

Série en cours

Les Zèbres ont, en plus, l'occasion d'améliorer encore un peu plus leur formidable fin d'année 2019. Huit victoires et un partage, le Sporting peut ajouter une dixième rencontre sans défaite consécutive à son bilan de la première partie de saison en championnat.

Les Zèbres n'ont plus été battus en championnat depuis le 4 octobre.

Le top 6 dans le viseur

Éliminés en Coupe de Belgique, Karim Belhocine et ses troupes n'ont plus que le championnat à l'esprit. Et l'objectif est clair: accrocher un siège dans le top 6 et offrir aux supporters une quatrième participation aux playoffs 1. Dans cette optique, un succès est primordial contre les Côtiers.

Se méfier du KVO

Mais ce ne sera pas une mission aussi simple. Car si le KV Ostende a connu un sérieux creux, les Côtiers ont retrouvé la forme et la confiance depuis quelques semaines. Ils ont d'ailleurs accroché Anderlecht et Gand à leur tableau de chasse. Il ne faudra donc pas prendre ces Ostendais à la légère.

Privé de victoire pendant plus de trois mois, le KVO vient de prendre 6 points sur 12, en dominant Anderlecht et la Gantoise.

Préparer une fin de saison périlleuse

Si la victoire est essentielle, c'est aussi parce que le menu qui attend les Carolos en début d'année 2020 sera particulièrement indigeste. Genk, l'Antwerp, Bruges (à deux reprises!) ou encore le Standard et Gand: il y aura du très lourd au programme des dix dernières journées de Charleroi en phase classique.