Lucien D'Onofrio évoque Lamkel Zé et son avenir à l'Antwerp

Didier Lamkel Zé a marqué les esprits cette saison pour certains comportements sur et en-dehors du terrain. Quel avenir pour lui à l'Antwerp ?

Luciano D'Onofrio, directeur sportif du Great Old, refuse de pointer Didier Lamkel Zé du doigt. "Il a un caractère très spécial, ses émotions sont extrêmes. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Il ne s'agit que d'une poignée d'incidents et bien sûr, on ne peut pas tout laisser passer", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"J'ai eu quelques conflits avec lui, lui ai donné des amendes, je l'ai même renvoyé à deux reprises dans le noyau B. Mais nous nous en sortons bien avec lui", estime D'Onofrio, qui assure que son joueur sera ... prêt à partir en fin de saison : "Il sera prêt à passer un palier vers une grande compétition européenne".